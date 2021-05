Basketball Club Lucca – Synergy Valdarno 69-68 (14/24, 37/32, 49/49)

BASKETBALL CLUB LUCCA: Lippi 16, Piercecchi, Barsanti 8, Russo 13, Di Sacco 3, Spagnolli 8, Giovannetti 2, Simonetti 10, Balducci , Lombardi 5, Pierini 4, Cattani. All. Tonfoni, Ass Pizzolante, Ass. Nicolosi

SYNERGY VALDARNO: Buldo 6, Resti T 6, Veselinovic 18, Marchioni, Miranovic 2, Resti S, Prosperi, Brandini 18, Innocenti 11, Ceccherini 7. All. Caimi Ass. Spolverini

Vittoria sul filo di lana per il Basketball Club Lucca.

Palla a due ed è il via, un inizio teso, difficile, qualche errore di troppo consente agli ospiti di fare bella figura, la realtà è che il Bcl non difende e non realizza, è in cerca di un modo per far quadrare il cerchio. Agli ospiti sembra invece tutto facile, sono più pronti e hanno percentuali al tiro migliori. Il Bcl deve ancora sciogliersi e non riesce a dare alla partita il suo passo, ed è costretto a subire la maggiore reattività degli ospiti che alla sirena chiudono il primo quarto con un vantaggio da doppia cifra.

Piccola pausa e si riparte per il secondo quarto e mai come in questa occasione è vero quanto recita il vecchio detto “il buongiorno si vede dal mattino”. Sono sufficienti una manciata di secondi per rendersi conto che è quello in campo è un Basketball club trasformato, è aggressivo, cinico, preciso e sta colpendo al fianco la Synergy facendole davvero tanto male.

I ragazzi di Tonfoni hanno messo la freccia a sinistra e si sono lanciati sulla corsia di sorpasso, canestro dopo canestro si fanno sempre più sotto fino a rientrare completamente, impattano e accelerano ancora, in otto del Bcl vanno a canestro, dodici punti sono dal quintetto e undici provengono dalla panchina, per un parziale da brivido: 23-8

Si riprende dopo il riposo lungo e come prevedibile, i ragazzi della Synergy alzano il loro ritmo alla ricerca del recupero, è un tempino fatto di continui ribaltamenti con gli ospiti che con molta fatica chiudono il gap, portandosi in parità dopo cinque minuti. Da lì in poi le due squadre vedranno aumentare il loro punteggio in perfetta parità fino a chiudere il terzo quarto sul 49-49.

Ultimo quarto che riparte esattamente da dove si era fermato il precedente, dopo quattro minuti di gioco sul tabellone si legge ancora una situazione di parità 57-57, restano ancora da giocare sei minuti e di situazioni se ne creeranno ancora molte. È una partita in bilico. Quando le squadre giungono a tre minuti dal termine il Basketball Club Lucca è sotto di una lunghezza (62-63), ma non sembra intenzionata a mollare l’osso. Una penetrazione di Lippi serve a guadagnare due liberi, uno su due e 63-63 con un minuto e cinquanta da giocare, mentre gli arancioni vanno sui liberi per il nuovo vantaggio esterno (63-64). È una fase molto delicata: ancora gli arancioni sulla lunetta, due su due per il 63-66 e palla in mano alla Synergy.

Il tempo è poco e la fretta è tanta, forse troppa, ci vuole calma e sangue freddo, ma soprattutto qualcuno a cui non bruci la palla in mano, qualcuno che non abbia paura di sbagliare, un mix perfetto di caratteristiche che dovrebbe avere ogni giocatore e il Bcl uno così ce l’ha, ed è in campo

È in questi frangenti che lucidità, consapevolezza ed esperienza regalano sorrisi. Palla a Barsanti e lui, senza se e senza ma la mette da oltre sette metri per il 66-66, ma la Synergy non molla, con un canestro da sotto e si riporta avanti di due, Ma se tensione e stress mettono a dura prova la tenuta del Bcl, presumiamo che lo sia ancora di più per gli ospiti, tanto da indurli in un banale errore che consegna la palla nelle mani dei ragazzi di Tonfoni.

È l’ultima chance: il coach sceglie un gioco da tre per Barsanti, un pick and roll ben giocato, Barsanti riceve palla e concede il bis, un altra bellissima tripla per il 69-68, con ancora sei lunghissimi secondi e palla in attacco per i valdarnesi. Un’altra palla persa e la sirena manda tutti negli spogliatoi.