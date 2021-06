Basketball Club Lucca riparte da coach Tonfoni

Il Basketball Club Lucca riparte da Tonfoni. Il campionato 2021-2022 vedrà nuovamente sulla panchina lucchese il tecnico di Montecatini che ha portato nella stagione appena conclusa, con una giornata di anticipo, a confermare la permanenza del Bcl in C Gold.



Ecco le dichiarazioni a caldo di Tonfoni sulla sua riconferma e una prima visione sul prossimo campionato: “Sono veramente contento di rimanere a Lucca. Ero e sono veramente convinto di rimanere qua, prima di tutto perché ho a che fare con persone molto serie, ma davvero serie, persone appassionate e molto preparate, sono cose che avevo già percepito lo scorso anno e ancora di più oggi, vedo tanta positività e anche un idea di progettualità che mi convincono sempre di più”.

“Penso – prosegue – che per il prossimo anno la squadra debba mantenere la struttura di questo campionato, ma va arricchita con qualche elemento che possa darci maggiori certezze perché ci siamo resi conto anche sbattendoci la faccia che il campionato di serie C Gold è molto competitivo. Il livello qualitativo oltre che fisico è molto alto, le trasferte son difficili per cui c’è bisogno di essere attrezzati per affrontarlo, ma la cosa più bella di tutte e che da grande carica, sta nel fatto che nei pur brevi incontri avuti in questi giorni con la società sui progetti per la futura stagione, è emerso un comune e condiviso pensiero sul come lavorare il prossimo anno, tutto ciò mi da un ulteriore e poderosa iniezione di fiducia che non può far altro che spingermi a dire che sono molto, molto contento della riconferma”.