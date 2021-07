Battuto anche Campi Bisenzio, il Bama Altopascio è in C Silver

È C Silver. Il Bama Altopascio del mitico presidente Sergio Guidi ha compiuto l’impresa. E dopo la vittoria con l’Affrico in rimonta di iesi in semifinale batte anche in finale Campi Bisenzio e conquista la categoria superiore dopo l'”autoretrocessione” in serie D di questa stagione.

Una vera a propria cavalcata che si è conclusa stasera con il successo per 75-72 contro la formazione della piana fiorentina. Al suono della sirena scatta la festa per i colori rosablu. Che tornano subito fra le grandi del basket regionale.