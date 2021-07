Basket Altopascio, confermato lo sponsor anche per la C Silver

Stefano Bertozzi sarà al fianco del nuovo Basket Altopascio come sponsor e partner pubblicitario fino al 31 dicembre.

“Agente di commercio nel settore pulizie per la casa Stefano ha accettato il nostro invito ad assistere, sulle tribune del PalaCoverciano di Firenze, alle final four per la promozione in C Silver – spiega la società -. E’ rimasto colpito, al di là del risultato sul campo, dalla sportività, l’entusiasmo e la passione altopascesi. Gli stessi entusiasmo e passione profuse nella sua attività. La collaborazione vera e propria inizierà nella seconda metà di agosto, quando ricomincerà l’attività e Stefano Bertozzi assumerà la carica di co-sponsor della nostra serie C Silver. Ma già da adesso stiamo approntando forme di partnership a 360 gradi, con cartellonistica, spot su Radio Rosablu, banner sui nostri social e sito web. Oltre a questo non si escludono, in un futuro abbastanza prossimo, altre iniziative promo pubblicitarie che stiamo già vagliando e valutando attentamente. Un rapporto dinamico, propositivo da ambo le parti, nonché in costante evoluzione, come deve essere nel terzo millennio e, soprattutto, nell’attuale momento storico”.