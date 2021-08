Al Basket Femminile Porcari il ritorno della guardia Ilaria Menchetti

Un altro rinforzo per il Basket Femminile Porcari che, dopo averla vista crescere nel suo Centro Minibasket e dopo alcune importanti esperienze tra serie B e serie A2, riporta a casa Ilaria Menchetti.

Ilaria compirà 23 anni a ottobre ed è un profilo giovane perfettamente in linea con il progetto del Bf Porcari. Menchetti è una guardia di valore che allungherà ulteriormente le rotazioni e consentirà alla squadra di avere nuove armi offensive a sua disposizione; inoltre garantirà una profondità di roster necessaria nella pallacanestro moderna per giocare un basket aggressivo così come richiesto dal suo allenatore. Tra le esperienze maturate da Ilaria nel suo percorso cestistico spicca la promozione in serie A2 raggiunta nel 2018 con la Nico Basket.

Menchetti arriva a Porcari proveniente da Le Mura Spring, dove ha giocato le ultime due stagioni nel campionato di serie B.

Questo il commento dell’allenatore Stefano Corda:”Sono contento dell’arrivo di Ilaria, perché sono convinto che potrà darci una grande mano sul campo. Inoltre è di Porcari, ha un legame affettivo già da tempo con la nostra squadra e questo son convinto che la responsabilizzerà ancora di più per impegnarsi al massimo e fare bene”.

Queste invece le prime parole di Ilaria: “Sono entusiasta di tornare a giocare a Porcari, ci sono cresciuta e per me significa tornare a casa.

Sono contenta anche di ritrovare alcune compagne con cui ho giocato in passato e condiviso momenti bellissimi. Spero di poter dare il mio contributo per gli obiettivi che la squadra si è prefissata e sono sicura che lavorando bene riusciremo a toglierci molte soddisfazioni”.