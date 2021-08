Claudia Collodi terzo colpo in entrata per il Bf Porcari

Terzo colpo in entrata per il Bf Porcari, che aggiunge centimetri e muscoli sotto canestro con l’arrivo di Claudia Collodi.

Claudia compirà 29 anni tra poche settimane ed aggiungerà, tra le altre cose, un po’ di esperienza ad un gruppo giovane; quell’esperienza necessaria ad una squadra neopromossa per affrontare il nuovo campionato di serie C. Cresciuta cestisticamente nel settore giovanile del Basket Le Mura, Claudia vanta numerose esperienze tra serie B e serie A2. A diciotto anni, infatti, va a giocare a Castelnuovo di Garfagnana nel Cefa Basket, dove disputa il campionato di serie B, per poi trasferirsi a Viareggio nella stagione successiva. Nella città del Burlamacco gioca per cinque stagioni, ottenendo una promozione in serie A2 nella stagione 2014/2015 ed esordendo così in serie A a 22 anni nella stagione seguente. Successivamente il passaggio a Livorno, poi una stagione a Ghezzano e nuovamente il ritorno a Livorno dove, nel 2018/2019, ottiene la seconda promozione in serie A2 della sua carriera.

Dopo una buona stagione disputata a Livorno in serie A2, bruscamente interrotta per lo scoppiare della pandemia, la scorsa stagione decide di avvicinarsi nuovamente a casa e disputa il campionato di serie B con la maglia de Le Mura Spring.

Questo il commento del suo nuovo allenatore Stefano Corda: “Sono davvero felice che Claudia abbia scelto noi. È stata la prima giocatrice con cui ho voluto parlare quest’estate e l’ho voluta fortemente. Credo che possa darci quella personalità di cui abbiamo bisogno e aggiungere un po’ di esperienza per gestire i momenti difficili della stagione. Con Claudia chiudiamo il nostro roster e siamo convinti di aver allestito un gruppo con cui poter proseguire il processo di crescita iniziato qualche stagione fa”.

Queste le prime parole di Claudia: “Sono molto contenta di entrare a far parte del Basket Femminile Porcari. Il progetto di Stefano mi ha subito conquistata. Sono sicura che sarà una stagione molto divertente e ricca di soddisfazioni e spero di poter dare il mio contributo per gli obiettivi prefissati. Non vedo l’ora di iniziare”.