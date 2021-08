Ultimi giorni di vacanza per il Basket Le Mura: definite le quattro amichevoli in precampionato

Ultimi giorni di vacanza per il Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca, prossimo ad iniziare la stagione 2021-2022 lunedì (23 agosto) con il raduno, a partire dalle 17, al PalaTagliate. In tale occasione coach Luca Andreoli avrà disposizione gran parte del roster biancorosso, fatta eccezione per le cestiste statunitensi Sydney Wiese e Blake Julia Dietrick, impegnate rispettivamente in Wnba con le Washington Mystics e la nazionale a stelle e strisce di basket 3×3 nelle Women’s series a Costanza in Romania. Al primo allenamento stagionale del Basket Le Mura Lucca potranno assistere, mantenendo ormai le canoniche regole del distanziamento, i tifosi possessori del green pass.

Sono già state definite, inoltre, le quattro amichevoli, tutte contro avversarie del massimo campionato italiano, che vedranno protagoniste capitan Maria Miccoli e compagni. Il primo appuntamento avverrà nella cornice della manifestazione più interessante del precampionato di tutta il basket lucchese, ossia il Trofeo memorial Lovari, organizzato dall’associazione Amici della Pallacanestro-Luca Del Bono Onlus.

Alle 20,30 di venerdì 10 settembre al PalaTagliate il Gesam Gas e Luce Lucca affronterà l’Use Scotti Rosa Empoli, per poi compiere il percorso inverso al PalaSammontana alle 19 di mercoledì 22 settembre. Nel mezzo, per la precisione sabato 18 settembre con palla a due fissata per le 18, la squadra di coach Luca Andreoli farà visita alla Palestra Parelli di Bologna per il test match contro la Virtus Segafredo, una delle pretendenti al titolo tricolore.

L’ultima amichevole prima del debutto in A1, fissato per l’opening day del weekend del 2-3 ottobre, si svolgerà domenica 26 settembre alle 17 quando le biancorosse ospiteranno il Limonta Costa Masnaga.

Le amichevoli



Gesam Gas e Luce Lucca-Use Scotti Rosa Empoli venerdì 10 settembre alle 20,30 Palatagliate – Memorial Lovari

Virtus Segafredo Bologna-Gesam Gas e Luce Lucca sabato 18 settembre alle 18 alla Palestra Parelli di Bologna

Use Scotti Rosa Empoli-Gesam Gas e Luce Lucca mercoledì 22 settembre alle 19 PalaSammontata di Empoli

Gesam Gas e Luce Lucca-Limonta Costa Masnaga domenica 26 settembre alle 17 PalaTagliate