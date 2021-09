Torna il trofeo Lovari con un’edizione in rosa: al Palatagliate derby tra Le Mura e Empoli

È stata presentata questa mattina (4 settembre), al palazzetto dello sport di Lucca, la sesta edizione del trofeo Carlo Lovari.

Alla presenza dell’assessore allo sport del comune di Lucca, Stefano Ragghianti, il presidente dell’associazione Amici della Pallacanestro Lucca – Luca Del Bono Ets, Patrizia Pecchia, insieme ai soci fondatori Matteo Benigni, Valter Cotalini, Giovanni Ricci, sono stati svelati i nomi delle squadre che si incontreranno venerdì (10 settembre), alle 20,30: le padrone di casa del basket femminile Le Mura affronteranno la compagine dell’Use Rosa Scotti Empoli in un’amichevole che sa già di derby di campionato.

Il pallone ufficiale della prossima stagione 'debutta' al trofeo Lovari

“Dopo un anno di stop forzato a causa del Covid-19 – spiega il presidente Patrizia Pecchia – abbiamo sentito ancora più forte l’esigenza di dare un segnale di ripartenza. Per questa edizione abbiamo voluto coinvolgere la squadra di casa del basket femminile Le Mura, che ha accolto il nostro invito con grande entusiasmo. Oltre ad offrire uno spettacolo sportivo di grande livello, che cresce di anno in anno, abbiamo voluto dare alla manifestazione una connotazione sociale ancora più forte: tutti i proventi del trofeo, infatti, saranno destinati a due associazioni del territorio che si occupano di donne vittime di violenza. Abbiamo scelto l’associazione La Luna e la cooperativa Margherita e le altre, per contribuire alla grande opera che quotidianamente svolgono, per aiutare donne che si trovano in situazione di pericolo e disagio. Oltre a questa iniziativa, – conclude Pecchia – proseguirà l’opera dell’associazione a sostegno delle famiglie a basso reddito che vogliono iscrivere i figli ai corsi di minibasket di tutta la provincia, che beneficeranno di un contributo per abbattere i costi di iscrizione”.

Il Trofeo Carlo Lovari è un appuntamento fisso e molto atteso del Settembre lucchese, inserito anche quest’anno nel ricco calendario Vivi Lucca. “Gli Amici della Pallacanestro rappresentano una realtà molto importante per il nostro territorio – commenta l’assessore allo sport Stefano Ragghianti –, che fin dalla sua nascita ha promosso attività ed iniziative a sostegno del movimento cestistico locale e della città. La scelta di destinare tutto il ricavato del trofeo a due associazioni impegnate nel contrasto alla violenza contro le donne dà un valore ancora più grande alla manifestazione. Come amministrazione siamo orgogliosi di aver confermato il nostro supporto e – conclude Ragghianti – da amante della pallacanestro sarò al palazzetto a godermi lo spettacolo”.

Tutti gli Amici della Pallacanestro condannano ogni forma di violenza e sostengono fermamente che attraverso lo sport si possano insegnare i valori del rispetto, della solidarietà e della libertà. Per affermare questo concetto in maniera più incisiva, sarà inaugurata, prima della palla a due, una panchina rossa, simbolo del percorso di sensibilizzazione contro gli atti di violenza nei confronti di tutte le donne. Si tratta di una panchina sportiva che è stata donata e dipinta di rosso dalla palestra Ego Wellness Resort di Lucca, storico partner del trofeo Carlo Lovari, e che sarà installata vicino all’ingresso del palazzetto dello sport.

Appuntamento, quindi, per venerdì (10 settembre): il costo del biglietto è di 10 euro e l’intero ricavato sarà donato alle associazioni che sostengono le donne vittime di violenza. La biglietteria sarà attiva al Palasport dalle 16 del 10 settembre. A tutti coloro che acquisteranno il biglietto, sarà regalato un braccialetto rosa, simbolo della solidarietà femminile, donato dallo studio fisioterapico Kinesis di Lucca, sponsor dell’evento.

Il trofeo Carlo Lovari si svolgerà nel rispetto della normativa anti Covid-19. Per accedere alla manifestazione è necessario essere in possesso del green pass. “Tutti insieme possiamo ‘tagliare fuori’ la violenza!”.