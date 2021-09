Gesam Gas e Luce, vittoria bis in amichevole con l’Use Empoli

Use Empoli – Gesam Gas e Luce Lucca 56-69 (18-14, 25-37, 40-51)

USE SCOTTI ROSA: Ruffini, Stoichkova 2, Lucchesini, Williams 7, Ravelli, Aramini ne, Narviciute 4, Antonini ne, Rembiszewska 18 e Bocchetti 14 All.: Cioni

GESAM GAS E LUCE LUCCA: Azzi, Pellegrini, Parmesani 7, Natali 8, Miccoli 8, Kaczmarczyk 21, Gianolla 7, Gilli 14, Valentino e Frustaci 4 All.: Andreoli

A dodici giorni di distanza dal precedente confronto, con le due compagini ancora incomplete per quanto concerne i propri organici, il Basket Le Mura Lucca concede il bis in quel di Empoli, passando al PalaSammontana con il punteggio di 56-69. Sebbene il team biancorosso sia ancora un cantiere in corso, come del resto anche le padrone di casa, Luca Andreoli ha avuto buone risposte da un collettivo che ha mostrato, oltre ai primi meccanismi tattici mandati a memoria, anche la giusta intensità, come testimoniato dai molti rimbalzi catturati. In attesa di Wiese e Dietrick, il cui arrivo è previsto ad inizio della prossima settimana, capitan Miccoli e compagne dimostrano già di aver maturato un buon affiatamento. “Fa certamente piacere il risultato odierno, ma non bisogna dimenticarci che siamo all’inizio del percorso per una squadra completamente nuova – ha precisato il direttore generale Ennio Zazzaroni – Si sono affrontate due formazioni che sono ancora, a causa delle rispettive assenze, dei cantieri aperti. Abbiamo ancora molto da lavorare sotto alcuni fattori, ma la squadra ha espresso bene in certi momenti della partita il piano tattico del coach. Lo spirito e l’affiatamento che si è creato in questo primo mese tra le giocatrici mi lascia ben sperare per questa impegnativa stagione ormai alle porte”.

Use Scotti Rosa e Gesam Gas e Luce Lucca tornano ad affrontarsi, questa volta a parquet invertiti, con i medesimi roster ammirati al Trofeo Carlo Lovari lo scorso 10 settembre. Capitan Miccoli, Kaczmarczyk, Parmesani, Natali e Azzi in cabina di regia è il quintetto scelto da Andreoli, al quale Cioni risponde con Williams, Ruffini, Ravelli, Baldelli e Rembiszewska. Partenza a razzo delle ospiti che balzano sul 2-10 prima che le due lunghe titolari, Miccoli e Kaczmarczyk, debbano lasciare momentaneamente il parquet dopo aver accusato una forte contusione.

La tripla di Baldelli inaugura il miglior periodo di Empoli, ancora privo di Didi Richards e della giovane Manetti, che infila un grande parziale che la issa sul 17-10. In avvio di secondo quarto, conseguentemente al ritorno in campo del capitano ospite e del pivot della nazionale polacca, Gesam Gas e Luce dapprima impatta sul 18-18 per poi mettere la freccia nel punteggio. Le due triple consecutive di Caterina Gilli (a fine serata per lei sarà un lusinghiero 4/5 da tre e otto rimbalzi) e il canestro di Kaczmarczyk, top scorer di giornata con 21 punti, valgono la doppia cifra di vantaggio che Le Mura mantiene fino all’intervallo lungo.

Il secondo tempo si dipana sulla falsariga dei 20’ iniziali: l’intensità e il dinamismo di Lucca non permettono all’Use Scotti Rosa di svoltare la propria serata, nonostante la buona verve realizzatrice della polacca Rembiszewska, autrice di 18 punti. Ogni biancorossa, al di là dei punti siglati, fornisce il proprio apporto alla causa sotto diversi aspetti. Parmesani e Frustaci danno un buon contributo alla casella rimbalzi, quattro a testa, così come Maria Miccoli alla voce palle recuperate, ben otto. Positivo, inoltre, il match disputato da Carlotta Gianolla, 7 punti per lei, che continua nel proprio percorso di inserimento mettendo ulteriori minuti nelle gambe. Nel quarto conclusivo la compagine ospite tocca pure il +20 prima di subire il ritorno d’orgoglio dell’Use Scotti che grazie alle due bombe finali di Sara Bocchetti fissa il risultato sul definitivo 56-69.

Domenica (26 settembre) alle 17,30 ultima amichevole stagionale per il Gesam Gas e Luce Lucca che riceverà al Palatagliate la visita del Limonta Costa Masnaga.