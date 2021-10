Bc Lucca, al via la campagna abbonamenti. Tutto pronto per il debutto: “Obiettivo salvezza”

Si sono preparati a lungo, hanno provato schemi e tattiche di gioco, sperimentato formazioni, sono scesi in campo nelle amichevoli per testare e studiare il modo migliore per affrontare la nuova stagione e, finalmente, domani (3 ottobre) i giocatori del Basketball Club Lucca calcheranno il parquet sfidando la Virtus Siena nella prima di campionato di Serie C Gold che si disputerà in trasferta.

Per vederli giocare al Palatagliate di Lucca toccherà aspettare il 9 ottobre. Quindici, in tutto, le partite previste in casa come da calendario e in vista delle quali si respira grande entusiasmo. Poter portare il proprio pubblico a fare il tifo dalla gradinate del Palatagliate – dopo l’ultimo anno in cui ci si è necessariamente dovuti adeguare alle misure di contenimento legate al Covid – è per il Bcl una nuova spinta a fare sempre meglio e sempre di più. La partecipazione della città, infatti, rappresenta, oggi più che mai, un sostegno fondamentale e, fare rete con l’intera comunità, costituisce un valore aggiunto in termini sportivi, sociali e umani.

Ecco perché con grande orgoglio questa mattina (2 ottobre) – dal negozio BomberCaffè di Borgo Giannotti, sponsor della campagna abbonamenti -, il Basketball Club Lucca ha dato ufficialmente il via all’acquisto delle tessere per tutti coloro che vorranno assistere alle partite in casa del campionato di Serie C Gold.

Alla presentazione della campagna abbonamenti, oltre ai membri della squadra e lo staff di BomberCaffè, presenti il presidente del Bcl Matteo Benigni, il ds Umberto Vangelisti e il coach Alberto Tonfoni.

“È una squadra diversa rispetto allo scorso anno – afferma Vangelisti – è sempre giovane ma abbiamo aggiunto esperienza. Siamo una squadra da media classifica. L’obiettivo resta la salvezza tranquilla e perchè no anche centrare i playoff e sognare in grande”. “Ci sono stati innesti di valore nel gruppo che andranno a innalzarne il valore – commenta il coach -. Quello appena passato era l’anno zero, in cui abbiamo ottenuto una salvezza sì tranquilla ma sofferta a causa del covid. Ricominciare con il pubblico ci rende felici, si inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel dopo un anno pesante. Abbiamo disputato un campionato soddisfacente, con numeri positivi. Abbiamo segnato molti punti, ma in campionato sarà fondamentale curare la difesa. L’inizio di stagione sarà complicato, non ci sono squadra materasso in campionato. Ci sarà da lavorare duro in settimana per arrivare pronti alle partite”.

Lunedì 18 ottobre verranno presentate i progetti e tutte le squadre del Bcl.

La campagna abbonamenti

In carnet, 15 match al costo di 80 euro complessivi a persona. L’abbonamento sarà nominale e non potrà essere ceduto a terzi. I familiari dei ragazzi iscritti a Bcl e a Lucca Academy Basket (Lab) potranno usufruire di una riduzione con uno speciale pacchetto ingressi a 60 euro (massimo due a tesserato). Ma sarà possibile anche comprare un biglietto singolo al prezzo di 8 euro a partita. L’ingresso sarà gratuito per tutti i ragazzi di età inferiore ai 18 anni.

Da mercoledì sarà possibile acquistare le tessere. Per farlo, basterà recarsi nei tre punti vendita a Lucca di BomberCaffè, rivolgersi alla reception della palestra Ego Welness Resort o richiederle direttamente al Palatagliate dalle 18,30 alle 20 di mercoledì, giovedì e venerdì e prima della partita. Sottoscrivendo l’abbonamento, si avrà diritto a uno sconto del 10% sui prodotti del negozio BomberCaffè.

In base alle eventuali variazioni delle norme anticovid in merito alla capienza del Palatagliate, potranno essere successivamente messi in vendita nuovi abbonamenti o biglietti.

Un momento importante per la società lucchese, sia in termini sportivi che per il legame con tutta la tifoseria che potrà rinnovare la propria fiducia anche per la stagione che sta iniziando con un roster d’eccellenza guidato da coach Alberto Tonfoni.

Il roster

Ecco l’elenco in ordine di maglia: Fabio Lippi 5 (play-guardia), Alessandro Piercecchi 8 (ala), Andrea Barsanti 9 (guardia), Matteo Russo 10 (play-guardia), Davide Vona 12 (ala), Andrea Simonetti 15 (ala-pivot), Filippo Balducci 17 (guardia), Francesco Burgalassi 18 (guardia), Jacopo Pierini 20 (pivot), Francesco Cattani 33 (play). Durante l’anno, inoltre, si aggregheranno alla prima squadra alcuni ragazzi provenienti dalle categorie U19 Gold e U17 Eccellenza.