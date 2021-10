Una bella giornata di sport e divertimento quella trascorsa domenica (17 ottobre) per le giovani atlete del Basket Femminile Porcari al quadrangolare Basket in rosa organizzato dalla società aretina del Terranuova Basket Girls.

Un torneo ben organizzato riservato alla categoria Esordienti più over che ha regalato alle nostre giovani ragazze, alcune alla loro prima esperienza in gare competitive, momenti emozionanti e di condivisione. Inizio non nei migliori dei modi con il match della mattina perso con la Pallacanestro Femminile Firenze.

Al termine, per il gruppo allenato da Francesca Salvioni con assistente Adele Fanucchi, è arrivato il podio con il terzo gradino ottenuto nel secondo impegno vittorioso con il Pistoia Basket Girls dopo una gara all’ultimo canestro.

Nel Valdarno le gialloblu hanno lottato per raggiungere un obbiettivo importate per la loro giovane carriera e quello ottenuto sarà sicuramente un ottimo viatico in vista del prossimo campionato.