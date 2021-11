Basketball Club Lucca – Fides Montevarchi 77-71 (22/19 – 13/19 – 24/15 – 18/18)

Bc Lucca: Lippi 9, Piercecchi , Barsanti 16, Russo 6, Benini 19, Vona 9, Simonetti 4, Balducci , Burgalassi 10, Pierini 4, Cattani. All. Tonfoni, ass. Pizzolante, ass. Nalin

Foto 2 di 2



Fides Montevarchi: Cacciatori 4, Facciolà 9, Caponi Alberto 6, Sereni 7, Dainelli 9, Mica 6, Caponi Andrea , Malatesta 14, Bonciani 16. All. Paludi

Inizio fulminante del Basketball Club Lucca sotto il segno di Vona. Uno su due dai liberi e in sequenza due belle triple e tanto gioco. I giallo verdi rispondono accorciando, ma l’inerzia guadagnata in partenza rimane a favore dei ragazzi di Tonfoni che si portano sul più 9 con Simonetti, per i valdarnesi, Sereni e compagni reagiscono con buone penetrazioni che gli permettono di recuperare punti, chiudendo il primo quarto sotto di tre lunghezze.

E’ il Montevarchi che apre il secondo quarto: la risposta del Bcl arriva dalle mani di Pierini. Segue uno scambio di triple che portano a cinque minuti dal riposo il punteggio sul 27/26, sono gli ospiti che controllano il gioco in questo secondo quarto, riuscendo ad impattare sul 27/27 e con due liberi spingersi sul più due.

Tocca a Barsanti riportare in pareggio il risultato, a Benini mettere il più uno ed ancora a Barsanti da centro campo sparare uno dei suoi missili da tre punti. Per il Montevarchi Caponi dalla lunetta stabilisce la nuova parità a un minuto dalla sirena, gli ospiti sfoderano maggiore agonismo e riescono a chiudere sul più 3.

Il riposo dell’intervallo sembra aver dato nuovo vigore al Bcl, soprattutto a Benini artefice del recupero sugli ospiti, mentre il sorpasso del più due è a firma Lippi. È un secondo quarto combattuto, canestro dopo canestro, con un Basketball club Lucca che si tiene stretto un vantaggio di sei lunghezze che gli permette di tenere il naso avanti a fine terzo.

Ultimo quarto per giocarsi la partita, il Bcl in cerca di conferme ed un Montevarchi a caccia dei suoi primi due punti in questo campionato.

L’agonismo in campo non manca, la partita si è accesa, con il risultato che Barsanti deve abbandonare il parquet anzitempo. Il Bcl sembra crederci e spinge sull’acceleratore portandosi sul 71/62 poco più di due minuti dal termine con Lippi sulla lunetta per il più dieci.

Un time out ferma il gioco, a trarne maggior profitto è il Montevarchi che aumenta il regime dei giri mettendo in campo una elevata dose di agonismo e aggressività tanto da permettergli di avvicinarsi paurosamente ai ragazzi di Tonfoni, il count down segna 31 secondi di gioco da far trascorrere e quattro punti di vantaggio, un fallo e Vona dai liberi fa due su due chiudendo la partita a 77 punti contro i 71 degli ospiti.