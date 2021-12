Ludec Cup, vince la selezione under 15 maschile del Lazio

La selezione Under 15 maschile del Lazio vince l’edizione 2021 della Ludec Cup, torneo dedicato alla memoria di Luca Del Carlo, che ogni anno raduna a Porcari i migliori talenti della pallacanestro giovanile. Terzo posto per la Toscana, che dopo le sfide perse contro Lazio ed Emilia-Romagna, si è imposta per 89-69 sul Friuli Venezia Giulia

La rappresentativa del Lazio ha invece battuto in finale l’Emilia Romagna per 101-92, aggiudicandosi quindi il torneo.

Al termine della manifestazione è stato premiato anche il miglior quintetto, composto rispettivamente da Luka Ignjatovic (Friuli Venezia Giulia), Matteo Baiocchi (Emilia-Romagna), Giovanni Grandi (Lazio), Giuliano Perez Maickol (Lazio), Nicholas Lamperi (Toscana). Il giocatore rivelazione del torneo è stato invece Mattia Ceccato, appartenente alla selezione dell’Emilia Romagna e militante nella Bsl San Lazzaro.

L’evento ha visto partecipare, negli anni passati, giocatori che oggi militano nel massimo campionato di serie A di basket, con alcuni di loro che hanno perfino esordito nella nazionale italiana. L’edizione di quest’anno ha invece assunto un ruolo ancor più significativo, poiché ha rappresentato un segno di ripartenza e piena ripresa dell’attività sportiva, dopo lo stop imposto dal Covid.