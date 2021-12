Spezia Basket – Basketball Club Lucca 79-70 (16/18 – 24/21 – 22/9 – 27/22)

Spezia Basket Club: Bolis 19, Vivi , Gaspani , Ramirez , Menicocci 4, D’Imporziano , Kuntic 18, Cozma , Vignali 5, Fazio , Pietrini 5, Balciunas 28. All.: Bertelà, Ass. Lerici, Caluri.

Bcl: Brugioni, Lippi 6, Piercecchi 4, Barsanti 12, Benini 24, Simonetti 21, Rinaldi , Russo 3, Pierini, Cattani. All.: Tonfoni, ass. Pizzolante, Nalin.

Arbitri: Landi, Forte

Dodicesima di andata per la Serie C Gold con Spezia Basket per il Bcl che purtroppo, si presenta in campo con un roster rimaneggiato, patendo due importanti assenze. Che alla fine si fanno sentire, condannato il Bcl alla sconfitta.

Gli assenti erano Burgalassi per una frattura alla mano rimediata nell’ultima sessione di allenamento e Vona per un risentimento all’articolazione del gomito a causa di una caduta avvenuta durante la partita casalinga contro l’Arezzo.

Palla in aria ed il match ha inizio: possesso e Benini si invola per i primi due punti della partita, la risposta dello Spezia è pronta con Menicocci da tre, poi una serie di capovolgimenti di fronti tengono le due squadre in sostanziale parità fino al fil di sirena, quando il Bcl riesce a dare la “zampata” giusta aggiudicandosi il primo quarto..

Nel secondo quarto il Basketball Club con flemmatica freddezza tine in scacco i padroni di casa, va a segno Piercecchi su un ottimo assist di Barsanti, Simonetti, un certezza sotto i canestri.

E’ decisamente un buon Basketball club, quello che sta girando in campo, di fronte ha un avversario temibile e non è facile contenerli. A quattro dal riposo due falli spediscono gli spezzini sui liberi per il più 4. A rimediare è Barsanti dagli oltre 6 metri, poi Simonetti per il nuovo pareggio sul 32/32.

Spezia che negli ultimi minuti ha segnato solo dalla lunetta sfruttando il bonus, poi il numero uno Bolis si esibisce in quello che sa fare meglio e prova a far scappare la squadra. Ma il Bcl oggi non sembra essere molto accondiscendente e con Benini torna sulla parità 39/39, poi l’ennesimi liberi ed il quarto si chiude a favore dei padroni di casa, 40/39.

Il secondo quarto inizia sotto le bordate del solito Bolis e Pietrini che spingono il punteggio sul 47/41. Benini accorcia da sotto, l’inerzia però sembra favorire lo Spezia che risponde da tre per il 50/43.

Lo Spezia sale di regime e va a segno in sequenza, prima da tre e poi dall’area e poi ancora da sotto e di nuovo dall’area.

Ha decisamente accelerato ed andata in fuga: il tabellone segna 59/44, e tutto è accaduto in meno di due minuti, un solco che rischia seriamente di segnare la partita.

Il Bcl adesso è disorientato, non riesce ad esprimersi come nei primi due quarti, mentre per gli ospiti, Bolis, Kuntic e soprattutto Balciunas danno spettacolo portando a fine fine terzo il loro compagni sul 62/48.

L’ultima frazione riparte con un Bcl più incisivo, ma il gran lavoro non da ancora i frutti sperati, a cinque dal termine sono sempre 12 i punti che separano le due squadre.

Barsanti da tre, Simonetti dalla lunetta e ancora Benini dai liberi accorciano, è un momento buono, Simonetti si fa vedere sotto e mette un canestro pesantissimo, adesso il tabellone recita per un 69/66 e restano due minuti abbondanti di gioco.

Lo Spezia riprende vigore e con Bolis si riporta sul più nove. Barsanti va in lunetta, per lui è un due su due, poi Benini, 75/70 a pochi secondi dal termine, poi tre falli mandano i padroni di casa sulla lunetta arrotondando il vantaggio e chiudendo a 79/70

Tonfoni lo aveva detto, “proveremo a sorprenderli” per buona parte del match il Bcl c’è riuscito, è stata una buona partita, giocata fino alla fine di cui i ragazzi possono andarne fieri. Prossimo appuntamento in casa contro il Cus Pisa.