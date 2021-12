Basketball Club Lucca vince la battaglia: battuto il Cus Pisa

Basketball Club Lucca – Cus Pisa 90-84 (32-22/50-44/62-60)

BC LUCCA: Lippi 8, Piercecchi, Barsanti 27, Russo 2, Benini 8, Vona 14, Simonetti 28, Rinalldi, Brugioni, Pierini, Cattani. All. Tonfoni. Ass. Pizzolante, Nalin

CUS PISA: Redini 4, Fiorindi 7, Italiano 19, Sciamanda, Regoli Fe, Lazzeri 13, Siena 12, Fantoni Giannelli 8, Regoli Fr 9, Carpitelli, Quarta 12. All. Angiolini, Ass. Giuntoli

ARBITRI: Zanzariello, Mattiello

Vittoria contro il Cus Pisa per i biancorossi di coach Tonfoni.

Buona partenza per il Bcl con Simonetti, Vona e Barsanti, malgrado un primo momento di sbandamento il Cus Pisa risponde per le rime portandosi avanti di una lunghezza. Sono prontissimi a replicare Barsanti e Benini con tre missili dalla distanza, poi Simonetti in schiacciata per il 21-12: è un primo quarto tutto biancorosso con Barsanti in grande spolvero tenendo fede al suo nik “il Bombardiere” 32-22 il primo parziale.

Il secondo quarto inizia sotto i colori del Basketball club Lucca, anche se il Cus Pisa non è certo squadra facile da addomesticare, a 5 dalla sirena sono sei i punti che separano le due squadre. Difese meglio schierate e una minore precisione al tiro rallentano l’andare che lo score del tabellone aveva a inizio di partita. Un Cus Pisa leggermente più propositivo recupera punti fino ad arrivare al meno due, a ripristinare le distanze per i ragazzi di Tonfoni, ci pensa, prima Barsanti, poi Simonetti dalla lunetta e Lippi da sotto per andare a chiudere sul 50-44.

Ripresa con il vento che spira a favore degli ospiti che accorciano fino al meno tre, nei primi due minuti di gioco, in questi pochi istanti della ripresa il derby si accende e i primi a subirne le conseguenze sono gli ospiti che pagano con l’espulsione di Quarta. Situazione che ancora una volta fa girare l’inerzia che torna tra le mani del Bcl, permettendogli di tornare sul più 6 a tre minuti dalla sirena, un margine di vantaggio messo velocemente in discussione dagli ospiti che ricuciono di nuovo fino al meno due per il 62-60 di fine terzo.

L’apertura dell’ultimo quarto è per Redini che impatta sul 62-62 poi una tripla a firma Siena dà il secondo vantaggio esterno agli ospiti, 62-65. Simonetti riporta in parità le squadre con un canestro da sotto e la realizzazione seguente dalla lunetta per fallo subito.

Poi è Vona che ruba palla e si invola, fermato però da un antisportivo che sfrutta a metà, facendosi perdonare però subito dopo con una tripla che rilancia il Bcl.

Sul tabellone si legge 76-70, con 5,22 da giocare e palla in mano al Cus Pisa che però non sfrutta, cosa che invece fanno con dovizia e precisione Simonetti e Barsanti portando la squadra sul più dieci.

Gli ultimi secondi sono decisamente ad alta tensione: un paio di palle perse danno respiro al gioco del Cus Pisa che si avvicina pericolosamente, ma il solito Simonetti mette di nuovo tutti in riga, 25 secondi da giocare e cinque punti di vantaggio con Barsanti sui liberi per fallo tecnico che sigla il sesto punto che chiude la partita per 90-84.