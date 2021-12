Per la prossima partita de Le Mura, che si terrà domani (22 dicembre) alle 20,30, c’è bisogno del supporto da parte di tutta la tifoseria, se si vuole vincere contro una corazzata come Ragusa, una delle squadre favorite per la vittoria del campionato. Le Mura si sono presentate ad inizio stagione di serie A femminile, con risultati che non avevano fatto ben sperare, due delle quattro sconfitte subite, sono maturate nelle prime giornate. Le ragazze hanno però raggiunto una maggiore consapevolezza, sicure di poter essere veramente competitive, ed è iniziata una striscia di vittorie consecutive, l’ultima delle quali con il San Martino Lupari. Domani (22 dicembre) è il turno di Ragusa, in casa, al Palatagliate di Lucca.

“Una stagione che sta andando estremamente bene, al di sopra delle aspettative – dichiara il dirigente del basket Club Le Mura di Lucca, Massimo Branchetti -. Unica nota dolente è l’accesso del pubblico, alla squadra farebbe moltissimo piacere tornare ai livelli di partecipazione ancora più alti. Siamo consapevoli che da un punto di vista psicologico andare in luoghi pubblici non è così gradito, lo capiamo e lo rispettiamo. Per la prossima partita ci aspettiamo un bello spettacolo da un punto di vista sportivo, perché Ragusa è una nostra diretta concorrente, è l’ultima partita e l’affronteremo in casa, proprio per questo abbiamo deciso di ospitare gratuitamente tutti i minorenni. Naturalmente il green pass è ancora obbligatorio, però ci farebbe comunque piacere allargare la platea coinvolgendo, anche se con poco tempo, le famiglie, che possono portare i ragazzi fino a 18 anni non compiuti senza pagare il biglietto.”.

Foto 3 di 6











Sicuramente, come ricorda il dirigente Branchetti, la situazione sanitaria non è delle migliori ma tiene a specificare che per il match di domani è previsto il pieno rispetto delle normative anti Covid.

“Stiamo attraversando un momento discreto – dice il coach Luca Andreoli -, dopo la sconfitta subita a Bologna due settimane fa sembrava tutto finito, invece sapevo che le ragazze si sarebbero rialzate immediatamente, anche se non avevamo subito una sconfitta da ko. Il gruppo lavora bene, sappiamo che la strada è lunga e andiamo avanti passo per passo, sappiamo che domani sarà una partita difficile, ma cercheremo di vendere cara la pelle”.

“Durante l”estate avevamo parlato di una squadra che facesse un gioco divertente, ad inizio stagione abbiamo iniziato a lavorare con qualche defezione, perché le americane erano sempre impegnate all’estero – spiega il direttore generale, Ennio Lazzaroni – Il gruppo di italiane che abbiamo è molto solido e lavora bene insieme, si conosce da tempo, l’inserimento delle straniere è stato agevolato da questo. Abbiamo quindi giocato partite di alto spessore, una volta trovato il ritmo giusto. Abbiamo sbagliato sicuramente la partita di Broni, anche se in casa non è certo una squadra semplice da affrontare. A Bologna abbiamo perso per le basse percentuali di tiro e la poca intensità nella prima parte della partita, ma le ragazze hanno seguito le indicazioni del coach e questo ci fa ben sperare per il prossimo futuro”.

In un clima natalizio sono molte le iniziative che il basket Le Mura, da sempre attento quando si parla di sociale, ha evidenziato nel corso della conferenza stampa che si è tenuta al Palatagliate, oggi (21 dicembre) . In virtù della prolungata e felice collaborazione con la Croce Verde Lucca, verrà avviata, in occasione della partita con il Ragusa, una raccolta di generi alimentari per aiutare le famiglie maggiormente in difficoltà. Chi sarà impossibilitato, per un motivo o per un altro, a portare del cibo potrà ugualmente fornire il proprio contributo attraverso una donazione: “Per noi è un piacere dare una mano alla Croce Verde di Lucca dando il nostro fattivo contributo, così come quello dei nostri tifosi, per quanto riguarda la raccolta alimentare – dice il dirigente biancorosso Massimo Branchetti, che ha ricordato come la vocazione sociale sia uno degli aspetti imprescindibili per il Gesam Gas e Luce Lucca -. Chi non potrà portare del cibo, potrà recitare la sua parte attraverso una donazione. Sarà in vendita, inoltre, alla modica cifra di 10 euro, il calendario ufficiale della squadra. Ci sembra sia un modo simpatico per avere vicino a sé questo team che sta dando vita ad un ottimo campionato. Colgo l’occasione anche per annunciare che, domenica 23 gennaio 2022, in occasione del match interno contro Broni, ci sarà il Basket Day. Prima del nostro impegno ci sarà una partita del baskin, con maggiori dettagli che verranno resi noti più avanti. Chiudo invitando gli imprenditori del nostro territorio a venire ad assistere ad una partita del Basket Le Mura; sono convinto che si innamorerebbero di questa squadra. Credo che il tessuto imprenditoriale lucchese possa fare di più per aiutare una realtà che da dodici anni a questa parte sta portando in giro per l’Italia il nome della nostra città”.

Domani alle 20,30 nell’ultimo match al Palatagliate, prima del giro di boa del campionato, le ragazze del basket Le Mura, affronteranno la sfidante Ragusa, nostra diretta avversaria. I ragazzi al di sotto dei 18 anni d’età potranno assistere gratuitamente alla partita, la squadra inoltre, organizza un banco alimentare con Croce Verde per offrire generi alimentari di prima necessità.