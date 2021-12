Impresa di Natale per il Basket Le Mura: vittoria su Ragusa

Gesam Gas Basket Le Mura – Passalacqua Ragusa 72-67 (12-18, 24-34, 51-50)

BASKET LE MURA: Natali 15, Dietrick 17, Parmesani, Gianolla 2, Kaczmarczyk 4, Miccoli 21, Valentino ne, Gilli, Frustaci 4, Wiese 9. All.: Andreoli

PASSALACQUA RAGUSA: Romeo 15, Consolini ne, Williams ne, Kacerik 5, Tagliamento 3, Bucchieri ne, Santucci, Taylor 16, Ostarello 6, Kuier 22. All.: Recupido.

ARBITRI: Maschio di Firenze, Ferrara di Ferrara e Pellegrini di Cesenatico

Un gran bel Natale per il Basket Le Mura, che vince in rimonta contro il Passalacqua Ragusa. Le biancorosse soffrono in avvio poi, anche grazie a un’ispirata Miccoli (21 punti) e a Dietrick in tripla doppia, recuperano il gap e chiudono in carrozza con i tre punti.