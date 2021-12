Covid nel gruppo squadra del Faenza, rinviata la gara del Basket Le Mura

Covid, salta la gara del Basket Le Mura a Faenza in programma domenica (2 gennaio) e valida per il 13esimo turno di andata.

A chiedere il rinvio è stata la società romagnola dopo la positività di alcune componenti della squadra.

“Nei prossimi giorni – dice la società biancorossa – verrà concordata una nuova data per il recupero, appena possibile, secondo disponibilità. Basket Le Mura rivolge il proprio in bocca al lupo a Faenza e al proprio presidente Mario Fermi con l’augurio di pronta guarigione per tutti i componenti interessati. La Gesam Gas&Luce Lucca già al lavoro subito dopo Natale ha ora come prossimo appuntamento la gara del 6 gennaio alle 18 al PalaTagliate con il Famila Wuber Schio, prima giornata del girone di ritorno”.