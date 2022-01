Basket Le Mura, rinviata per Covid anche la gara del 6 gennaio contro Schio

Basket Le Mura, non salta solo la gara esterna di domani (2 gennaio) a Faenza. Non si giocherà, infatti, neanche la sfida in programma al Palatagliate il 6 gennaio contro Famila Schio.

“Facendo seguito alla cortese richiesta di rinvio gara inoltrata del team ospite Famila Wuber Schio – si legge nella nota ufficiale – a seguito di positività nel loro gruppo squadra, la gara valevole per il primo turno di ritorno è rinviata a data da destinarsi. Nei prossimi giorni verrà concordata una nuova data per il recupero, appena possibile, secondo disponibilità”.

Basket Le Mura con l’occasione rivolge il proprio in bocca al lupo a Schio e al team manager Raffaella Masciadri con l’augurio di pronta guarigione per tutti i componenti interessati.

La Gesam Gas&Luce Lucca, già al lavoro subito dopo Natale ha ora come prossimo appuntamento, quindi, la gara del 9 gennaio alle 18 al PalaTaliercio con le campionesse d’Italia dell’Umana Reyer Venezia, seconda giornata del girone di ritorno.