Basket, stop ai campionati regionali: due settimane senza gare per il Basketball Club Lucca

Anche la Federazione Pallacanestro Italiana in voce del Comitato toscano insieme ad altri comitati regionali ha deciso per uno stop ai campionati di basket. Vanno così a fermarsi i campionati di C Gold, le giovanili di eccellenza e le silver, fino al 16 gennaio.

Per quanto riguarda la Serie C Gold, il Basketball Club Lucca osserverà due turni di stop, relativi alla 14esima e 15esima giornata del girone di andata

Per la prima delle due giornate rinviate, le partite sono state spostate al 26 gennaio, mentre per l’ultima giornata di campionato le date indicate sono quelle del 23-24 febbraio, ma ad oggi non è ancora stato deciso quale sarà la data definitiva in cui il Bcl dovrò giocare.

Stessa sorte per i campionati giovanili di eccellenza e silver che hanno visto rimandare le loro partite in un “range” di date molto ampio, al fine di permettere alle società di basket di riuscire a collocare le partite in date libere da altri impegni.

Nel frattempo, in forma del tutto preventiva il Basketball Club Lucca ha confermato un fermo degli allenamenti per la durata di una settimana. “Si tratta di una scelta che ci rammarica, ma che riteniamo in questo particolare momento necessaria – così si è espresso il presidente Benigni in una comunicazione interna per i tesserati – Ci scusiamo per gli eventuali disagi arrecati e vi confermiamo la nostra volontà di attuare tutto ciò che si renderà necessario per far riprendere quanto prima l’attività sportiva”.

Le prime sessioni di allenamenti, dovrebbero riprendere con qualche giorno di anticipo per le squadre che partecipano ai campionato di Eccellenza e Gold, in virtù del fatto che per queste categorie, la federazione ha rinviato una sola giornata, contro le due degli altri campionati.