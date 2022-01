Bama Altopascio arrugginito dopo la sosta forzata: ko a Carrara

Audax Carrara – Bama Altopascio 89-82 (32-24; 49-37; 74-59; 89-82)

AUDAX: Mezzani 20, Riccardi 21, Tealdi 11, Suliauskas 23, Stagnari 2, Bagalini 12, Lorenzi ,Menconi, Plipia.All. Cristelli

BAMA: Doveri 10, Pinzani 0, Pellegrini 7, Creati F. 16, Bini Enabulele 5, Salazar 10, Lorenzi 22, Del Frate 8,Ponzo, Gueye 4. All.Giuntoli

ARBITRI: Zanzarella e Profeti

La ruggine accumulata nel lungo stop, con molti allenamenti annullati o affrontati in 5/6 elementi condannano il Bama ad una, meritata, sconfitta a Carrara. Ci sarebbe da menzionare anche gli assenti ma sarebbe troppo semplicistico. Onore al merito agli avversari che al completo e molto più in palla a livello fisico e tattico, hanno sciorinato un’ottima prestazione a livello balistico, con alta intensità. Il tutto favorito dai rosablu fuori dal match già dai primi minuti, che hanno aggredito chi non andava aggredito (su tutti Suliauskas e Mezzani), lasciando invece metri di spazio a chi non andavano lasciati (leggi Tealdi).

La mancanza di punti di riferimento (Carrara senza un centro di ruolo) hanno cwreato molti problemi ai quintetti classici sel Bama. La cartina tornasole è un primo quarto caratterizzato da una difesa altopascese colabrodo con 32 punti concessi. La seconda frazione é la fotocopia della prima. Suliaskas, immarcabile nell’ uno contro uno da chicchessìa in C Silver, batte costantemente il suo uomo in penetrazione per servire assist al bacio sia nel mid-range che sull’arco.

Il tutto con i rosablu costantemente mal posizionati. Il Bama si affida a Creati e a poco altro in questo frangente. C’è anche il debutto di Gueye. 49-37 all’intervallo ed é palese che con questo andazzo l’imbarcata sia dietro l’angolo. Tealdi è fuori per 3 falli ma Carrara non ne risente, trovando anche un paio di triple senza senso da parte di Mezzani. Il Bama prova a reagire ma le gambe sono appannate. Suliauskas continua a fare quello che vuole in penetrazione ed anche la lotta a rimbalzo e di marca carrarina. -15 (74-59) sulla terza sirena che diventa subito -17.

A 7’39” dalla fine, sul -16, coach Giuntoli opta per una difesa 3-2 che cambia il volto del match. Suliasuskas, non avendo più l’avversario di turno da saltare, va in diffcoltà e l’area colorata, finalmente presidiata a dovere, é frutto di 4 palloni recuperati a fila. Inizia lo show dall’arco dei rosablu, prima con Salazar, poi con un 2 su 2 di Doveri, il tutto condito da 4 logo-triple di Lorenzi. Altopascesi a -5 (83-78) a -3’43”. Partita riaperta.

C’è però una castroneria clamorosa da parte del Bama in contropiede. Carrara punisce (85-78) con un assist puramente casuale, finalizzato da Riccardi. Sull’azione successiva c’è un fallo su un tiro dall’arco di Lorenzi. L’ala altopascese fa solo 1 su 3 (85-79). Altra palla recuperata ma c’éèun contatto non fischiato su Del Frate in contropiede. Il match finisce. Carrara vince con merito.

Mercoledì rosablu a Siena, sponda capolista Costone, per il recupero della quattordicesima giornata. Un match che richiede decisamente maggior concentrazione. Da parte di tutti, nessuno escluso.