Bama Altopascio, con la Pallacanestro Valdera un’altro crocevia della stagione

In una stagione sportiva ci sono sempre dei bivi. Il match di Capannoli domani alle 18,30 contro la Pallacanestro Valdera è per il Bama Altopascio sicuramente un crocevia essenziale.

Dopo le ultime quattro gare dal risultato ingannevole, vinte ma caratterizzate da preoccupanti cali di rendimento, entusiasmo, voglia di sacrificarsi ed organizzazione, per i rosablu si prospetta una gara ad alto coefficiente di difficoltà. Se per il team altopascese recentemente è bastato giocare così e così (contro Montale e Liburnia Livorno), maluccio (contro Us Livorno) e malissimo (contro Viareggio) per portare a casa due punti, non dar luogo ad un match eccellente vorrebbe dire subire una clamorosa imbarcata contro Valdera.

Una squadra che già all’andata riuscì a risalire nell’ultimo periodo, grazie ad una zona molto ben fatta, dal -17 al -3 ad un minuto dalla fine. All’epoca ci pensò Lorenzi con una tripla senza senso a decretare il +6 finale (88-82). Adesso ci vorrà una prova corale all’altezza del campionato, e soprattutto all’altezza delle qualità indiscusse della rosa di via Marconi.

Ci vorrà attenzione massima sul bomber Samuele Doveri, fratello del Davide rosablu, abilissimo a sfruttare i blocchi sia senza palla che in palleggio. Attenzione inoltre verso i fratelli Rubini, gente con il canestro nel dna, il centro Lazzeri, gli ex rosablu Cartacci e Cedolini, ed i playmaker Buzzo e Ciano. Quest’ultimo, classe 2001, in doppio tesseramento dalla serie B di San Miniato, era stato proposto al Bama ma il board di via Marconi ha preferito rinunciare e dare fiducia ai pari ruolo esistenti nel roster.

Match difficilissimo quindi che, di contro, in caso di blitz nel Palasport di Capannoli (in sintetico e quindi un fattore campo notevole) potrebbe voler dire virare di nuovo verso il sereno per Bini Enabulele e soci.

Il campo come sempre darà il responso sul quale riflettere attentamente in settimana in un caso o ripartire con nuovo entusiasmo nell’altro. Arbitreranno Corso di Pisa e Montano di SIena.