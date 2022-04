Bama Altopascio, via ai playoff contro la corazzata Biancorosso Empoli

Inizia la kermesse dei playoff per il Bama Altopascio. Una post season ormai in essere da moltissimi anni, che però porta sempre con sé una certa dose di fascino. Il Bama dovrà vedersela con l’avversario più in forma, per distacco, del campionato: il Biancorosso Empoli. Reduce da ben 11 vittorie consecutive, con un ruolino di marcia nel girone di ritorno semplicemente clamoroso: 13 vittorie su 15 incontri. Un team con ottimi giovani, dal futuro luminoso, come i vari Cerchiaro, Giannone e Mazzoni per citarne alcuni.

Come il fratello del Pinzani rosablu, buon tiratore, il playmaker Berti e la giovanissima guardia Baccetti. Detto questo i rosablu hanno tutte le potenzialità per poter passare il turno, a patto che siano stati messi a posto, in questo lasso di tempo, alcuni scricchiolii sia in fase offensiva che difensiva. L’ampio, quanto privo di significati profondi significati, successo (37-92) di Pontedera nell’ultimo match sembrerebbe dimostrare, condizionale d’obbligo, che il motore rosablu abbia ripreso a girare, dopo un lungo periodo in cui ha funzionato a due o tre cilindri. In stagione regolare il computo è di 1 a 1.

All’andata al PalaBridge il Bama sciorinò una gara super vincendo 99 da 80, nel ritorno Empoli prevalse in casa per 71 a 63. Purtroppo non c’è mai pace in Via Marconi. Oltre a Lorenzi, in condizioni fisiche precarie dopo l’infortunio contro Costone Siena, si è aggiunto Doveri che ha subito una violenta distorsione alla caviglia nell’ultimo allenamento. Ci sono forti dubbi sul suo impiego. Arbitreranno Landi di Pontedera e Montano di Siena.