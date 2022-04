Basketball Club Lucca: tre atleti e un allenatore impegnati nel Trofeo Carloni

Il Basketball Club Lucca approda al XIII Trofeo Fosco Carloni con tre dei suoi giovani atleti e un allenatore.

Oggi (30 aprile) e domani, dopo lo stop dovuto alla pandemia, torna a San Vincenzo il XIII Torneo Fosco Carloni, tempo fa chiamato trofeo delle province. Oggi questo torneo è sponsorizzato in tutto e per tutto dal Comitato regionale della Fip Toscana ed è sicuramente uno dei più rappresentativi tornei che si svolgono in Toscana.

Al torneo, dedicato agli atleti Under 13, partecipano i ragazzi più promettenti che vengono selezionati tra tutte le realtà di basket toscano, con i quali poi vengono formate le squadre che daranno vita al torneo. È un importantissima vetrina per gli atleti, e i coach, tutti quanti giovani o giovanissimi, tanti ragazzi su cui la Federazione investe in prospettiva futura. Come di consueto verranno allestite otto squadre maschili: Sharks, Panthers, Bears, Bulls, Liones, Falcons, e quattro femminili, Tiger, Dolphins, Foxes e Zebras. Ed anche quest’anno il Basketball Club Lucca parteciperà al torneo da vera protagonista con una importante presenza.

Saranno tre i ragazzi del vivaio delle giovanili che da questa mattina sono impegnati nel torneo: Matteo Mariti che vestirà la casacca dei Raptors, Giacomo Genovali Del Debbio, con la divisa dei Panthers e Luca Donati che invece si fregierà della casacca dei Bulls.

Oltre ai ragazzi sarà presente anche Filippo Tardelli, uno dei giovani e promettenti allenatori, attualmente impegnato con la Under 13, Under 14 e Under 15

Il Basketball Club Lucca è presente anche all’interno dello staff organizzativo e tecnico, con Massimo Chiarello in veste di responsabile tecnico territoriale, vero decano tra gli allenatori del Bcl

Appuntamento quindi a questa mattina alle 9,15 per il primo degli incontri che sarà tra gli Raptors e Dragons, poi alle 9,30, Sharks/Panthers, a seguire Bears/Bulls ed in fine Lions/Falcon.