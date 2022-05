Bama Altopascio, blitz a Empoli in gara 1 del primo turno playoff

Biancorosso Empoli – Bama Altopascio 68-80 (18-19, 35-42, 51-67)

EMPOLI: Berardi 3, Baccetti 8, Menichetti, Cappelletti, Pozzolini, Berti 10, Giannone 21, Ghizzani 6, Cerchiaro 10, Mazzoni, Pinzani 10. All. Valentino

BAMA: Creati F. 10, Pellegrini 3, Del Frate 15, Pinzani, Bini Enabulele 11, Creati M. 15, Salazar 21, Lorenzi 12, Arrabito 2, Doveri 1. All Giuntoli

ARBITRI: Landi e Montano

La storia dei playoff cestistici e, nello specifico dei playoff rosablu, è stracolma di blitz in trasferta e sconfitte in casa. Quindi nulla è stato fatto da parte del Bama. Quello su cui non ci piove è che, Max Catalano docet, sia molto meglio iniziare una serie con una vittoria esterna che con una sconfitta interna.

Almeno in gara 1 i rosablu si sono mostrati sul pezzo, soprattutto a livello difensivo, tallone d’Achille delle ultime gare di regular season. Quando poi, sul massimo sforzo dei padroni di casa nell’ultimo periodo, non mollano di un centimetro pur avendo Filippo Creati fuori per doppio antisportivo, Arrabito per 5 falli, Marco Creati per un colpo alla testa e Doveri in campo zoppicante vuol dire che c’è anche la giusta tenuta mentale. Giovedì comunque sarà un altro capitolo del libro, da leggere con passione.

L’inizio denota, come da ampia previsione, l’entusiasmo dei giovani empolesi che vanno sul 7 a 2, poi sul 12 a 7 con una tripla di Pinzani, ma il Bama ricuce pian piano, con Salazar (8 su 12 da due punti) e Lorenzi (3 su 5 dall’arco) che indossano il camice verde. 18-19 sulla primo sirena e ripresa bellissima dove ambo le squadre segnano dall’arco come se non ci fosse un domani. Lo strappo nei pressi dell’intervallo lo procura un ottimo Del Frate (3 su 5 dai 6,75 e 3 su 3 da due punti) per il 35-42. La ripresa si tinge sempre più di rosablu nonostante Giannone non ci stia e continui a far male. Bama a +16 al terzo fischio (51-67) e Empoli alza la difesa piazzando un 6 a 0 per il 56-67. C’è un clamoroso errore degli arbitri che non fermano, come da regolamento, il gioco con Creati a terra, colpito duro alla testa. Fallo sul tiro da tre punti avversario e fallo tecnico per proteste.

Ma gli dei del basket non procurano grandi danni al team del Tau. Il gap rimane in doppia cifra, Bini Enabulele converte un canestro di potenza pura seguita da due logotriple di Lorenzi e Del Frate. Di nuovo +18 (60-78) prima di mollare gli ormeggi.

Giovedì gara 2 al PalaBridge: inizio alle 21.