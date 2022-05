Gara2 playoff, il Bama Altopascio affronta Empoli

Gara 2 playoff, ci siamo. Per il Bama occorre volare basso, rimanere concentrati, abbassare le gambe, alzare il “testosterone” e far battere il cuore. Gli avversari di Empoli formano un’ottima squadra, sono dotati di tecnica elevata, si allenano o giocano in pratica tutti i giorni.

Sicuramente coach Valentino avrà tentato di correggere le cose che in Gara1 non sono andate, per tentare il tutto per tutto e riportare la gara decisiva della serie tra le mura amiche. Per i rosablu sarà fondamentale mantenere lucidità quando i contatti fisici si faranno via via più intensi, accelerando in quei frangenti la velocità del pensiero. Detto questo l’occasione di domani sera (5 maggio) al PalaBridge alle 21, è di quelle ghiotte. Essere riusciti a fare un blitz in casa di una squadra che non perdeva da oltre tre mesi non è cosa da poco per il Bama. Nessun favorito quindi, ma certamente il Bama non parte sfavorito. Su questo non ci piove. Arbitreranno Marinaro di Cascina e Sposito di Livorno.