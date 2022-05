Momenti di gloria, trasmigrando dal cinema al basket: questo sarebbe il titolo più giusto da dare alla giornata appena trascorsa, all’interno del Basketball Club Lucca.

Foto 2 di 2



Alla casella di posta del Bcl, tra le varie lettere arrivate, ce n’era una che riportava in alto a sinistra il gagliardetto italiano, sovrastato dai cinque anelli olimpici e con la scritta Coni posta sul lato destro.

Nell’aprirla, la sorpresa è stata davvero tanta, è apparsa una lettera intestata in modo calligrafo, con un personalissimo “caro Umberto” a firma del presidente Giovanni Malagò.

Il Coni attraverso il suo presidente, ha voluto assegnare un’importante onorificenza, come la stella di bronzo al merito sportivo per l’anno 2020 al dirigente e socio del Basketball Club Lucca Umberto Vangelisti.

Una onorificenza che è il riconoscimento delle benemerenze acquisite nella sua attività dirigenziale, attestando le indiscusse capacità, i risultati conseguiti e l’impegno dedicato allo sport in tanti anni di servizio.

“Per tutta quanta la società del Bcl, dal presidente Matteo Benigni, a tutti gli atleti – si legge in una nota – gli allenatori, i dirigenti e collaboratori è davvero un onore sapere che un tale ed importante riconoscimento è stato dato alla persona che per tutti questi anni è stato il nostro più sicuro punto di riferimento, un faro nel basket lucchese verso cui navigare in sicurezza. Onore e merito a Umberto Vangelisti e a lui va l’augurio di un futuro ancora più ricco di soddisfazioni e riconoscimenti”.