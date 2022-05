Playoff, Bama Altopascio inarrestabile: ko Laurenziana Firenze

Laurenziana Firenze – Bama Altopascio 69-80 (19-23; 31-57; 49-64; 69-80)

LAURENZIANA: Mendico 22, Carcasci 9, Bitossi, Bigi 3, Lerede 10, Briccoli ne, Bacci 5, Bardini 3, Faticanti 1, Marinai 4, Pieri 13, Scola ne. All: Calamai

BAMA: Creati F 11, Pellegrini 8, Del Frate, Pinzani, Bini 9, Creati M 6, Salazar 25, Lorenzi 5, Arrabito 7, Doveri 9. All: Giuntoli

Arbitri: Dori e Buoncristiani

Trovandosi nella terra natìa del sommo poeta il Bama dà luogo ad una sorta di Divina Commedia nella semifinale playoff al PalaValenti. Prima è paradiso allo stato puro per i rosablu che giocano due quarti celestiali, specialmente il secondo periodo (clamoroso parziale per il Bama di 34 a 12).

Poi Inferno con la “I” maiuscola, perché l’ottimo team gigliato, sospinto dal proprio tifo incessante, chiude la via del canestro, tornando a -6 (58-64) palla in mano con una vita da giocare (7’15”). Poi purgatorio perché per almeno 6 azioni non segna più nessuno. E infine ancora paradiso quando Lorenzi trova un canestro in percussione, poi nell’azione successiva, su una rimessa contestata, saltano i nervi come tappi di champagne alla panchina fiorentina.

Sono tre liberi convertiti da un glaciale Salazar ad aprire i festeggiamenti per la torcida rosablu, presente in gran massa in terra fiorentina. Detto questo la strada è ancora lunga, vuoi per le indiscusse qualità della Laurenziana, con i suoi migliori tiratori in ombra nella gara, vuoi perché anche la storia rosablu narra di un playoff di C Silver del 2008, sempre con Laurenziana. Il Bama vinse di 18 punti in gara1, perse di 2 punti in casa, e ancora di 2 punti nel match decisivo. Venendo brevemente al match timbrano subito Lorenzi e Salazar (5 a 0) con Firenze che in pratica è solo il playmaker Mendico (suoi i 9 punti iniziali per Firenze).Il Bama sembra in controllo (7-13) ma si accendono gli esterni gigliati (19-17).

Due pennellate di Salazar danno il + 4 Bama (19-23) al primo fischio. Seconda frazione ed è showtime altopascese. I ragazzi di Giuntoli, con i fratelli Creati in versione rottweiler, mordono in difesa sui tiratori avversari e giostrano in modo perfetto in attacco. Salazar continua a segnare, Il duo Creati&Creati penetra al ferro, Bini Enabulele domina in area (16 rimbalzi!!!), Pellegrini e Doveri entrano e timbrano dall’arco. Del Frate smazza due assists per canestri facili, Arrabito converte 7 punti in un amen, compreso un canestro dopo una “neverending dance” sul piede perno. I padroni di casa sembrano annichiliti. 31-57 all’intervallo. Un + 26 che poteva essere più corposo se il Bama avesse usato il bonus ancora da spendere cum grano salis. Ripresa ed il PalaValenti diventa una bolgia Dantesca, appunto. Gli attacchi del Bama si inceppano, Laurenziana, giustamente, alza i contatti e gli arbitri, altrettanto giustamente, lasciano correre da ambo le parti perché siamo nei playoff. Il parziale interno è di quelli importanti (18 a 5) per il 49-64 sulla terza sirena. Il team di Calamai alza ancora l’intensità e tenta l’ultimo colpo di reni, il clima si fa più torrido, sul 58-64 Bigi vola in contropiede ma Filippo Creati lo stoppa. Sull’azione successiva Lorenzi da ossigeno ai suoi per il nuovo + 8 a – 5’15”. Come detto ci sono esternazioni plateali per la panchina biancorossa. Susseguenti tre liberi di Salazar che aprono di nuovo il match (+11). Poi sono una tripla ancora di Salazar e una di Doveri che defibrillano la torcida rosablu.

Ora l’appuntamento è di nuovo al Palabridge giovedì sera (19 maggio) alle 21.