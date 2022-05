Basketball Club Lucca, Tonfoni non sarà l’allenatore della prossima stagione

Le strade del Basketball Club Lucca e di coach Alberto Tonfoni si dividono. È questa la decisione, presa di comune accordo, dopo il confronto avvenuto nei giorni scorsi tra i vertici della società e l’allenatore della prima squadra.

Durante l’incontro, avvenuto in un clima sereno e amichevole, sono infatti emerse esigenze diverse per la prossima stagione cestistica che hanno portato a risolvere il rapporto con una forte e decisa stretta di mano e un arrivederci. Il Basketball Club Lucca esprime profonda gratitudine ad Alberto Tonfoni “per l’impegno che ha profuso nell’allenare la serie C Gold e l’under 17 Eccellenza, dando prova di essere un allenatore molto capace, dotato di grande sensibilità e attenzione verso i suoi ragazzi, oltre che una persona seria e precisa, come dimostrano gli ottimi rapporti mantenuti con la società, improntati sempre alla massima sobrietà e al rispetto”.

Nelle due stagioni trascorse con il Basketball Club Lucca ha centrato tutti gli obiettivi che la società aveva dato. Lo ha fatto, prima mantenendo la serie nella stagione 20/21, giocandosela nei playout al termine di un anno critico per le assenze dovute al Covid che hanno ripetutamente interessato il roster e poi confermando la categoria senza dover passare dai playout nella stagione 21/22 appena conclusasi.

“A Tonfoni – dice la società – va dato anche il merito di aver fatto crescere e maturare i ragazzi della Under 17 Eccellenza, portandoli, nel tempo, a giocare un basket più adulto e consapevole, trasmettendo loro quel concetto di fair play che li accompagnerà ancora nello sport come nella vita”.

Il presidente del Basketball Club Lucca, Matteo Benigni, e tutta la società ribadiscono la loro stima ed augurano a Tonfoni il meglio per il futuro e di trovare presto una nuova casacca.