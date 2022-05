Promozione, Polisportiva Capannori conquista la salvezza

Impresa della Polisportiva Capannori che riesce a conquistare la salvezza nel campionato di Promozione e a ribaltare una serie dei playout che l’aveva vista a un passo dal soccombere.

La stagione 2021/22 si conclude comunque nel migliore dei modi per la società del presidente Luca Fontana. Un’annata resa complicata da una lunga serie di problemi e un roster decimato da Covid e infortuni che hanno costretto più volte la squadra a presentarci alle partite con appena otto giocatori. Dopo l’avvicendamento in panchina a inizio anno, con Luca Biagi che ha preso il posto di Giulio Bernabei con la supervisione del direttore generale Samuele Pillastrini e con l’aiuto della vice Chiara Tessaro e della preparatrice atletica Francesca Marchi, la squadra è riuscita quindi a centrare il risultato nonostante la stagione regolare si fosse chiusa con due vittorie e venti sconfitte ben lontani da tutte le altre avversarie.

Nei playout la squadra si è trovata accoppiata con il Versilia Basket e dopo una gara uno in trasferta persa piuttosto nettamente (87-64), il gruppo biancorosso ha avuto la forza di reagire in gara due (81-67) e poi di perfezionare l’impresa andando a vincere gara tre in trasferta per 63-73.

Questo il roster completo: Lorenzo Asti, Leonardo Baragli, Federico Battaglini, Dario Bernardoni, Franco Del Sorbo, Federico Caredio, Riccardo Frediani, Matteo Ghiarè, Francesco Masini, Alberto Paoletti, Manuel Piazzolla.