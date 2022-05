Basket, il Bama Altopascio a Fucecchio si gioca la serie C Gold

Inizia domani sera (28 maggio) alle 21,15 al Palasport di Fucecchio, l’inaspettato epilogo stagionale del Bama Altopascio in serie C Silver.

Il team di via Marconi è ormai abituato al clima da finali visto che 11 mesi fa visse la stessa atmosfera in serie D, dove al termine delle final four conquistò il passaggio nell’attuale categoria. Se nel luglio 2021 l’obiettivo era quello di giocarsela fino alla fine le aspettative per questa stagione erano solamente di fare un campionato senza patemi. Avversario la Folgore Fucecchio, squadra che ha rispettato i pronostici che la vedevano in estate, con Costone e Mens Sana Siena, tra le favorite per il grande salto. Un quintetto solido e valido, composto da atleti esperti e maturi, che sono o alle soglie dei 30 anni (Falchi, Orsini e Berni) o che hanno superato ampiamente quell’età (Tessitori e Meucci).

I ragazzi del duo Giuntoli-Traversi sono consapevoli che, come sempre, molto dipenderà da loro stessi e dal loro approccio al match. Ci sono stati problemi in settimana per Marco Creati, reduce da una brutta contusione alla coscia nella serie con Laurenziana (pochi minuti per lui in gara 2 di semifinale) e per Salazar, alle prese con problemi alla schiena. Per entrambi solo terapie e allenamenti leggerissimi. Si giocherà al meglio delle 3 vittorie su 5 gare. Fattore campo a favore di Fucecchio classificatosi sesto in stagione regolare (Bama settimo). Arbitreranno gara1 Biancalana di San Giuliano Terme e Russo di Firenze.