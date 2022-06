Al Palabridge gara 4 di finale playoff: c’è un match point promozione per il Bama

Assisteremo a The last dance o tutto sarà rinviato ad una sorta di Saturday night fever sabato prossimo?

Lo scopriremo solo vivendo questa avvincente serie finale domani sera alle 21 al Palabridge. Il Bama Altopascio ha il match-ball per conquistare la C Gold, la Folgore Fucecchio ha la possibilità di ritornare tra le mura amiche, portando tutto a gara 5. Impossibile, come è giusto che sia, formulare un pronostico.

Le prime due gare sono state indirizzate entrambe negli ultimi due minuti, la prima in favore di Fucecchio, la seconda per Altopascio. Nella terza c’è voluto un overtime per stabilire un vincitore. La quarta potrebbe confermare o stravolgere il copione delle precedenti. Come è normale che sia nei playoff.

L’unica cosa certa è che sarà una festa cestistica, con entrambe le tifoserie sportive e corrette. In via Marconi nessuno si dimentica dove era l’anno passato quando, proprio in questo periodo, una sconfitta casalinga con Montemurlo obbligò il Bama a vincere l’ultimo match di playoff in casa del Cus Firenze, pena l’esclusione dalle final four di serie D. Gara poi vinta con largo margine. Il resto è storia. Una bellissima storia.

Appuntamento quindi alle 21 nell’impianto di Ponte Buggianese. Ci sarà da divertirsi, su questo non ci piove. Arbitreranno Rossetti di Rosignano e Natucci di Bagni di Lucca.