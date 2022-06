Tutto pronto per il primo “Basketball Cup Lucca Future Team”

Il Bcl organizza il primo Basketball Cup Lucca Future Team, venerdì e sabato (17 e 18 giugno). Otto squadre, di cui 4, che il prossimo anno parteciperanno al campionato under 14 e altre 4 squadre, che nella stagione 2022/23 si iscriveranno al campionato U17, scenderanno in campo per confrontarsi e aggiudicarsi il torneo.

Un torneo che in pratica anticipa la prossima stagione cestistica, di fatto gli allenatori sperimenteranno, in una specie di pre-campionato i futuri assetti delle squadre.

Sarà una vera e propria vetrina a livello regionale, dove i giovani atleti che aspirano ad emergere si confronteranno, cercando di far vedere quanto di meglio sanno fare. Saranno quindi partite avvincenti ed appassionanti da vedere, dove non mancherà l’agonismo e la voglia di vincere

Al torneo parteciperanno società toscane dall’alto profilo sportivo: per la under 14, oltre al Basketball Club Lucca, ci saranno i Biancorosso Empoli, la Sc Vela Basket, e il Prato Basket Giovani; mentre per la Under 17, ancora il Bcl, poi il Basket Cecina, il Cs Etrusca Basket e i Biancorosso Empoli.

Le squadre si affronteranno in un girone all’italiana, giocando, a seconda del calendario, tra la palestra di San Concordio e il Palasport di via delle Tagliate, dove infine, sabato, alle 19,45, verranno effettuate le premiazioni delle vincenti e degli Mvp del torneo.