Bama Altopascio in festa per la promozione in C Gold: è la seconda in due anni

Bama Altopascio – Folgore Fucecchio 70 (19-13; 34-34; 57-51)

BAMA ALTOPASCIO: Creati F. 13, Pellegrini, Del Frate, Pinzani, Bini Enabulele 7, Creati M. 13, Salazar 16, Lorenzi 15, Arrabito 10, Doveri 3. All. Giuntoli

FUCECCHIO: Falchi 17, Minocci n.e, Berni 8, Gazzarrini 4, Pandolfi n.e, Masotti 2, Meucci 8, Orsini 17, Tessitori 14, Belli ne, Cardi, Orsucci. All.Rastelli

Giovedì, la notte della festa. Bama Altopascio supera Fucecchio in gara 4 e, un po’ a sorpresa rispetto al finale di regular season, va in C Gold. Seconda promozione in due anni per i rosablu che, nel periodo della pandemia, avevano deciso per l’autoretrocessione in serie D.

Anche gara 4 è stata all’insegna dell’equilibrio salvo l’inizio, dove i rosablu sembrano marchiare il match (11-3) e nei primi minuti del quarto periodo, quando una sequenza di triple rosablu (Marco Creati, due di Arrabito, Lorenzi e Doveri) sancisce il +13 (68-55). Fucecchio, sospinta dal trio Falchi, Meucci Orsini non ci sta. L’ex ala rosablu piazza due triple mentre Orsini semina il panico con un canestro dall’arco, un “and one” ed una penetrazione al ferro. 72 a 67 a -2’58”, che diventa 73-70 a 1’38” dalla sirena.

Filippo Creati si incunea in area, subisce fallo e segna entrambi i liberi (75-70). Poi in difesa stoppa Berni per un nuovo attacco altopascese, interrotto da un’infrazione di passi fischiata (giustamente) a Salazar. Palla in mano a Orsini a -17″, la sua tripla viene sputata dal ferro. Salazar galoppa nel campo deserto per ricevere un assist da Creati e dare forma ad una notte magica che rimarrà a lungo nelle menti di tutto l’ambiente altopascese.

Alla fine abbracci tra i giocatori delle due squadre, entrambe consapevoli di aver dato tutto quello che avevano.

Guarda qui il video della festa a fine gara.