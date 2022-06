Matteo Lenci dal Bcl alle nazionali giovanili

Dal biancorosso del Basketball Club Lucca, all’azzurro della Nazionale.

Questo il percorso che sta intraprendendo un giovanissimo e promettente ragazzo del vivaio del Bcl. Risponde al nome di Matteo Lenci, ed è un classe 2007, che in occasione del raduno del settore squadre nazionali giovanili, dal quale usciranno i convocati per la partecipazione al Torneo dell’Amicizia della Nazionale Under 15, è stato inserito tra gli atleti a disposizione.

Un torneo che si disputerà in Spagna, dove l’Italia dovrà vedersela con la Francia, la Grecia e la Spagna che appunto ospita il torneo.

Per Matteo è un primo importante passo ed è motivo di grande soddisfazione per i suoi allenatori e la società che vedono con l’inserimento del ragazzo, tra gli atleti a disposizione, concretizzarsi l’impegno ed il lavoro svolto in palestra.