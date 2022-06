Basket giovanile, al Palatagliate sfida tra otto squadre

Tra le finals Nba e la finale per lo scudetto tra Olimpia Milano e Virtus Bologna è questo un mese di grande basket, uno sport che sta ritrovando dopo due anni di pandemia lo smalto di un tempo. La Toscana è una terra storicamente fertile per la palla a spicchi e tra i progetti più interessanti c’è quello di Lucca dove il Bcl sta progettando grandi cose per le prossime stagioni.

“Occorre ripartire dalla base, dai giovani e giovanissimi, per rilanciare in grande stile uno sport affascinante che ha dato grandi soddisfazioni al nostro paese, alla Toscana e anche alla nostra città”. Matteo Benigni, presidente del Bcl, introduce così la prima grande novità della stagione, il primo Basketball Cup Lucca – Future team che si terrà nel week end 17 e 18 giugno al Palasport di via delle Tagliate e nella palestra di S.Concordio. Una bellissima vetrina per otto tra le compagini toscane più competitive nelle categorie under 14 e under 17, una sorta di preview per la stagione sportiva 2022/23 che prenderà il via dal prossimo autunno.

In un girone all’italiana daranno vita ad appassionanti match i padroni di casa del Bcl, Biancorosso Empoli, S.C. Vela Basket e Prato Basket Giovani per la categoria under 14, mentre per l’under 17 scenderanno in campo BCL, Basket Cecina, Cs Etrusca Basket e Biancorosso Empoli. Ugo Donati, responsabile del settore giovanile, nonchè vice presidente Bcl è raggiante: “Siamo impazienti di veder scendere i campo tutti i ragazzi, sarà una bellissima manifestazione. Sabato (18 giugno) alle 19,45 per le premiazioni delle squadre e del Mvp ci attendiamo grande partecipazione. Vorrei ringraziare il nostro Ds Umberto Vangelisti, tutte le persone che hanno collaborato e gli sponsor, ingrediente indispensabile per tornei come questo”.

Questa la prima grande novità cestistica della lucchesia, la prima di una lunga serie di novità che nelle prossime settimane il board della Bcl promette di svelare. Stay tuned…