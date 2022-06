Pallacanestro giovanile, al via la prima edizione della Basketball Cup Lucca

Il Trofeo Malaguti di Bologna o il Memorial Papini di Rimini sono due degli appuntamenti del basket giovanile più importanti in Italia e a questo deve aver pensato il board di Basketball Club Lucca, alias Bcl nel momento in cui ha messo mano all’organizzazione del primo Basketball Cup Lucca – Future team che prenderà il via domani (17 giugno) nella nostra città.

Tra il Palatagliate e la palestra di SanConcordio si contenderanno il primo trofeo otto formazioni toscane con la formula del girone all’italiana: Bcl, Biancorosso Empoli, Sc Vela Basket Viareggio e Prato Basket Giovani per la categoria under 14, mentre per l’under 17 Bcl, Basket Cecina, Cs Etrusca Basket San Miniato e Biancorosso Empoli.

Venerdì 17 (in barba alla scaramanzia) i primi incontri, doppiati il giorno seguente, sabato, giornata in cui saranno premiati vincitori e vinti ed assegnato il trofeo di Mvp del torneo per le due categorie (alle 19,45 al Palatagliate).

Matteo Benigni, presidente del Basketball Club Lucca commenta così l’iniziativa: “Mi preme ringraziare il nostro ds Umberto Vangelisti, il vice presidente Ugo Donati, e tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione di questa due giorni in terra lucchese. È un segnale importante che volevamo dare dopo due anni complicatissimi a causa della pandemia, è un primo importante passo che testimonia la nostra volontà di ridare impulso a questo bellissimo sport e di farlo proprio rimettendo al centro del nostro progetto i più giovani”.

Appuntamento quindi a partire da domani alle 17 per la prima palla a due a San Concordio (Biancorosso Empoli – Vela Viareggio under 14) e alle 17,30 al Palasport (Bcl – Cs Etrusca under 17).