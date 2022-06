Bama Altopascio, l’allenatore per la C Gold è Marco Pistolesi

Sarà Marco Pistolesi il nuovo coach della C Gold targata Bama Altopascio.

Il tecnico labronico era già stato in rosablu nella stagione 2011/12 come vice di Giuseppe Piazza nell’allora C nazionale, nonché capo allenatore la stagione successiva, con la conquista dei playoff, dopo aver addirittura guidato la classifica per sei giornate. Storia recente a fasi alterne per lui: prima la promozione dalla serie B alla A2 femminile con il Jolly Acli Livorno e poi successiva retrocessione di nuovo in B. Nella stagione appena conclusa è approdato a campionato in corso all’Us Livorno (C Silver), in una situazione già parzialmente compromessa. È riuscito a portare il Cmc Carrara a gara 5 di playout per poi retrocedere perdendo il match decisivo fuori casa.

“Conosciamo bene il valore di coach Pistolesi – dichiara il presidente altopascese Sergio Guidi – avendolo già avuto per due anni. Dei risultati ottenuti da altre parti ce ne frega meno di zero. Tra l’altro nel 2012 aveva come assistente proprio Maurizio Traversi, un’accoppiata che torna a formarsi sotto l’ombra della smarrita. Il colloquio è stato brevissimo, ho seguito l’istinto come ho quasi sempre fatto nella mia presidenza. Le rarissime volte che ho fatto invece prevalere la ragione ho sbagliato. Perciò sono assolutamente certo che sarà una bella ed emozionante avventura in C Gold. Ovviamente correlando il tutto alle nostre endemiche carenze e alla riforma dei campionati, che, salvo le primissime posizioni, consentirà di assemblare e programmare la squadra senza l’assillo del risultato immediato. Per la riforma – conclude Guidi – aspettiamo comunque le disposizioni regionali”.