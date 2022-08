Basket Le Mura, c’è il calendario completo: esordio al Palatagliate con il Crema di coach Piazza

Basket Le Mura, c’è il calendario completo.

La società biancorossa dopo l’esordio all’opening day di Cagliari contro Campobasso il 5 ottobre esordirà davanti al suo pubblico, al Palatagliate, contro Crema, allenata dal suo ex vice Giuseppe Piazza.

Il calendario prosegue a Sassari l’8 ottobre, in casa con San Martino di Lupari il 16, a Bologna il 23 e a San Giovanni Valdarno il 29. Novembre inizia il 6 con Venezia, il 13 a Sesto San Giovanni, il 19 con Schio al Palatagliate. Il 4 dicembre le biancorosse saranno a Moncalieri per la decima di andata, quindi l’11 arriverà a Lucca Mirko Diamanti con la sua Ragusa. Ancora in casa il 18 dicembre con Brescia, quindi il 21 a Faenza per chiudere il girone di andata.

Nel weekend di capodanno inizia il girone di ritorno con le 13 sfide che si snoccioleranno a campi invertiti fino al 26 marzo, data di chiusura della regular season.

Il campionato, inoltre, osserverà tre fine settimane di pausa: il 26 novembre e l’11 febbraio saranno impegnate le nazionali mentre nel weekend culminante con domenica 19 marzo, molto probabilmente, andranno in scena le Final Eight di Coppa Italia.

“L’uscita dei calendari fa partire sempre il conto alla rovescia verso l’inizio della nuova stagione – spiega il coach biancorosso Luca Andreoli – I primi quatto turni saranno tosti, anche dal punto di vista logistico. Fatta eccezione per il turno interno contro Crema, saremo sempre in viaggio considerando che passeremo una settimana in Sardegna tra Alghero e Cagliari prima di tornare sull’isola per affrontare Sassari. Non mi lamento del calendario: prima o poi bisogna affrontare tutte le rivali. Sarà fondamentale calibrare bene la preparazione. Siamo determinati e carichi per questo campionato che, alla luce dell’ottima campagna acquisti compiute da tutte le contendenti, sarà di alto livello. Amalgama del gruppo e lavorare con la giusta intensità: saranno queste le chiavi di volta per disputare un’ottima annata”.