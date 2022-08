Francesco Burgalassi vestirà i colori del Basketball Club Lucca, anche per la stagione 2022 – 2023. E’ questa un’importante scelta, sia dell’allenatore Nalin che della società, che vanno con Burgalassi, a confermare buona parte del blocco squadra che lo scorso anno conquistò la salvezza nell’ultima di campionato contro il Don Bosco Livorno.

Un’importante scelta anche per Francesco, che per il secondo anno consecutivo, ha accettato di indossare la vivace casacca bianco/rossa del Bcl, al posto della biancoceleste, messa ormai nell’armadio di casa, dopo averla indossata per oltre dieci anni nel club livornese della Pl.

Foto 3 di 3





La sua presenza in campo è sempre stata importante e redditizia: purtroppo per lui non fu quello che propriamente si dice l’anno giusto. Fu infatti costretto ad uno stop per un infortunio ad una mano e costretto ad un lungo recupero e soprattutto come accade dopo alcuni pesanti infortuni, è stato psicologicamente difficile riprendere l’uso intenso della mano infortunata.

Tra le caratteristiche di Burgalassi alcune hanno fatto breccia nello staff del Bcl: di lui piace l’imprevedibilità offensiva, e la grande capacità di scovare canestri difficili da posizioni davvero complicate.

Non viene assolutamente sottovalutata nemmeno la sua capacità difensiva, ma forse – spiegano dalla squadra – quello che ancora di più ha convinto la società a chiedergli di restare anche quest’anno, è l’attaccamento alla maglia, manifestato con la sua presenza fissa in tribuna, durante il suo infortunio, ma soprattutto il suo forte agonismo che ben si sposa con lo spirito competitivo, quasi “garibaldino” che coach Nalin sembra prediligere.

“La società – si legge in una nota – a seguito dell’accordo raggiunto che vede Burgalassi vestire per il campionato 2022/23 la maglia del Bcl, vuole esprimergli la sua più ampia soddisfazione e fargli un in bocca lupo, certa che il suo apporto in campo sarà improntato ad ottenere sempre il migliore risultato”.