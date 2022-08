Bama Altopascio, confermato il playmaker Matteo Mandroni

Continua a prender forma il Bama Altopascio in vista della prossima stagione in C Gold. Entra ufficialmente a far parte del roster il playmaker altopascese Matteo Mandroni.

Ecco il comunicato ufficiale: “Matteo Mandroni, playmaker del 1995, atleta del vivaio altopascese, entra a far parte del roster della C Gold. Già la stagione passata Matteo era nel team che ha vinto la C Silver, mostrando serietà e disponibilità massime. Bene cosi!”.