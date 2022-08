Il Basket Le Mura non deve vivere di ricordi dopo un’ultima stagione esaltante, ma puntare a prendere il meglio del lavoro fatto finora e continuare a migliorarsi. E’ questo il messaggio che coach Luca Andreoli ha voluto lanciare oggi pomeriggio (17 agosto) al Palatagliate per il primo giorno di allenamenti della squadra. Una ripresa che per il momento riguarda soltanto il gruppo delle italiane, praticamente confermato in toto rispetto alla scorsa stagione, cui tra pochi giorni si uniranno anche le 4 straniere che entrano a far parte della compagine.

Al primo raduno al Palatagliate l’entusiasmo è alle stelle: “Siamo tutti molto carichi di energia, le ragazze lo sono per prime – ha detto il coach -: dovremo cercare di giocare il miglior basket possibile. L’anno scorso siamo stati bravi ma dobbiamo sempre pensare di migliorarci ricordandoci quanto di buono è stato fatto e ricominciando da lì. Siamo una squadra per certi versi diversa, il campionato sarà molto tosco. Quello che vogliamo fare è adattarci in fretta alle nuove variabili”. E ci sarà un mese e mezzo per far farlo, prima della Super Coppa.

Anche Maria Miccoli, l’ala del Basket Le Mura, per la quarta stagione a Lucca, ne è convinta. “L’anno scorso – osserva – è stata una stagione bellissima, abbiamo dimostrato tanto ma questo non ci deve far sedere sugli allori. Ci conosciamo tutte molto bene, nel gruppo delle italiane e questo per noi è un buon punto di partenza. Avremo bisogno di qualche giorno per riprendere il ritmo ma siamo pronte a dare il meglio”.

Per il consigliere Luca Busico la formazione potrà dare delle soddisfazioni: “Il gruppo delle italiane – ha detto – è praticamente intatto e secondo me anche quest’anno sono state indovinate le americane. Si può davvero fare bene”.