Basket, successo per il secondo Memorial Silvano Giunta: vincono gli Ippopotami innamorati

Successo per il secondo Memorial Silvano Giunta – Tinkino 2022 organizzato dagli All Star Pietrasanta in ricordo del dirigente sportivo della Pallacanestro Versilia scomparso nel giugno 2021 e che ha avuto il merito negli anni di far conoscere e far innamorare del basket generazioni di giocatori versiliesi.

Il girone all’italiana era stato dominato dai Procioni Nottambuli che hanno finito la gara a punteggio pieno grazie ad un Andrea Vecchio ispirato e un Farinon dominante sotto le plance, poi nelle semifinali gli Ippopotami hanno trovato la magia grazie ad un Fabio Manetti incontenibile, un Andrea Granata preciso, la regia silente di Simone Solari, la grinta di Simone Pera e un Roberto Paoli ispirato. Nella seconda semifinale ha visto prevalere le Libellule atterrate grazie ad un Massimiliano Pelletti sapiente sotto canestro e Giulio D’Angiolo, Francesco Badalacchi e Luca Vezzoni di grande sostanza, sulle Aquile distratte con un Andrea Arrigo che si è caricato addosso la squadra ma non è riuscito a far pendere dalla parte dei suoi. Nella finale Fabio Manetti e Andrea Granata per gli Ippopotami hanno dato spettacolo, decidendo l’incontro a scapito delle Libellule che hanno avuto un calo nella seconda parte di partita.

Alla fine premiazioni di rito alla presenza della moglie Renata e del figlio Nicola che ha dato il suo apporto alle Aquile. Premio per il miglior giocatore, per il secondo anno consecutivo, a Fabio Manetti, che dopo una partenza lenta si è trasformato nei momenti decisivi con entrate acrobatiche e un paio di bombe che hanno fatto la differenza. Per concludere la serata birra, focaccia e bomboloni e l’appuntamento dato all’anno prossimo per ricordare un uomo che ha dato molto al basket versiliese e che rimarrà sempre nel cuore di tanti e soprattutto di chi ama la palla a spicchi.

Le formazioni: Ippopotami Innamorati: Andrea Granata (capitano), Fabio Manetti, Simone Pera, Roberto Paoli, Simone Solari. Libellule Atterrate: Giulio D’Angiolo (capitano), Francesco Badalacchi, Massimiliano Pelletti, Luca Vezzoni. Procioni Nottambuli: Andrea Vecchio La Miccia (capitano), Giuseppe Dello Sbarba, David Farinon, Michele Morabito. Aquile Distratte: Andrea Zampa Arrigo (capitano), Andrea Bresciani, Alessio Cosci, Nicola Giunta, Nicola Molidoro.