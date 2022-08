Sarà ancora Stefano Corda il coach della prima squadra nella prossima stagione con la novità Francesca Salvioni assistente. Quella che inizierà tra poche settimane sarà per lui la quinta stagione sulla panchina gialloblù, che vedrà la squadra ai nastri di partenza del campionato di serie C femminile.

Queste le parole dell’allenatore: “Sono molto contento di poter proseguire ad allenare qui a Porcari. Mi trovo davvero bene e sono in piena sintonia con quelle che sono le idee e la “mission” della società. Dopo quattro anni passati qui mi sento a casa ormai ed ho un legame affettivo davvero importante con questa società e con le persone che aiutano a portarla avanti. Non vedo l’ora di ripartire e di iniziare la nuova stagione. Sarà sicuramente un campionato molto impegnativo con tante squadre ben attrezzate per la categoria. Vogliamo farci trovare pronti”

Come già detto, Stefano sarà supportato da Francesca Salvioni la quale avrà anche l’impegno di guidare le ragazze del gruppo under 14 con assistente Sara Melchino e del gruppo under 15 con assistente Elena Tocchini.

“Sono molto contenta che la società e Stefano Corda – dice coach Salvioni – mi abbiano coinvolto in questo progetto, sarà bello coprire il ruolo di assistente in una squadra dove alcune ragazze le ho allenate in passato nelle giovanili, altre ci ho giocato assieme ed altre ancora trovate come avversarie nelle passate stagioni. Una bella esperienza che mi permetterà di imparare tecnicamente molto da Stefano”.

I gruppi under 19 ed under 17 saranno allenati da Andrea Franceschini mentre le piccole del gruppo Under 13 avranno Michelle Belfiori con Sara Melchino collaboratrice. Adele Fanucchi, Angelica Menchini e Rossana Sciandra avranno la gestione del settore minibasket.

Di seguito le date di inizio allenamenti: Serie C mercoledì 24 agosto; under 19 e under 17 mercoledì 24 agosto; under 15 e under 14 lunedì 29 agosto; settore minibasket settembre (giorno da definire). Tutto pronto per iniziare con entusiasmo una nuova stagione cestistica.