Basketball Club Lucca, la prima squadra torna sul parquet del Palatagliate

Sono iniziati gli allenamenti della prima squadra del Basketball Club Lucca.

Le luci si sono accese illuminando a giorno il parquet del palatagliate e i ragazzi, lo staff tecnico e la dirigenza sono saliti lungo le scale che portano dagli spogliatoi al piano di gioco. Per tutti un’emozione forte, a partire da coach Nalin, chiamato quest’anno ad un impegno non da poco, di fatto dopo un anno di ‘gavetta’ come assistente, al seguito di Tonfoni in C Gold, oggi, al timone della prima squadra c’è proprio lui.

Foto 2 di 2



Stesse emozioni e sensazioni per tutti i ragazzi, specialmente per i più giovani che si sono trovati catapultati dalle giovanili ad una Serie C Gold, dove i ritmi e i carichi di lavoro saranno decisamente un’altra cosa e si ritroveranno a versare infinite gocce di sudore per conquistare minuti di gioco preziosi in un campionato che quest’anno si preannuncia particolarmente duro. La dirigenza, nelle persone del presidente Benigni e del direttore sportivo Vangeleisti, hanno dapprima fatto le presentazioni, specialmente per i nuovi inseriti, dal nuovo assistente Giuntoli, ai giovani ragazzi, aggregati da quest’anno alla prima squadra.

Per poi rivolgersi alla squadra con parole di incitamento, di fiducia, portando ancora la mira del discorso sull’importanza di “essere un gruppo, forte e coeso, un gruppo che ha davvero tante potenzialità per fare bene, che potranno essere espresse, solamente se il lavoro che aspetta la squadra da li in avanti, sarà fatto tutti insieme, collaborando gli uni con gli altri e soprattutto se sarà svolto con il massimo impegno”.

Terminato il breve “briefing” i ragazzi sono stati affidati al preparatore Claudio Giuntoli e ai coach Nalin e Giuntoli che poco dopo e senza indugi hanno portato la temperatura corporea e la lucentezza della pelle dei ragazzi sui consueti e ottimali valori lavorativi.