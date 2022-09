Coppa, vittoria d’esordio per il Bama Altopascio

BAMA: Creati F. 15, Ghiarè n.e, Nannipieri 11, Bini Enabulele 16, Creati M. 3, Tarzan 3, Mandroni 2, Lorenzi 3, Arrabito 16, Mencherini 6. All. Pistolesi

LIBURNIA: Pardini 2 Bianchi 5, Naldi, Martelli 6, Brunelli 7, Mangoni 2, Ristori 11, Mannucci 8, Bonciani 11, Paroli, Rubini 7, Ferretti, All. Pardini

Prima di Coppa e vittoria per il Bama Altopascio che, tra assenze, infortuni e atleti in ritardo di condizione non è un cantiere aperto, bensì spalancato. I ragazzi di Pistolesi iniziano contratti ma comunque sia chiudono sul +10 al primo quarto. Seconda frazione e i rosablu si sciolgono mostrando ottime cose, con Bini Enabulele e Arrabito (16 punti a testa) che palesano la loro maggior fisicità nei pressi del ferro. 46 a 29 per i rosablu all’intervallo e seconda metà di gioco dove scema l’intensità. La Libertas Liburnia Livorno ha il merito di non mollare, gli altopascesi vanno un po’ a corrente alternata con Filippo Creati (15p) e il nuovo arrivato Nannipieri (11p) in evidenza. Finisce sul più 16 per Bini e soci. Da segnalare i 3 punti al debutto del giovane Tarzan. Prossimo incontro domenica (18 settembre) alle 18 a Quarrata guidata dall’ex Tonfoni, un top team della categoria, che ha fatto una campagna acquisti ridondante.