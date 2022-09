Basket Le Mura, campanello d’allarme dall’amichevole con la Virtus Bologna

Basket Le Mura Lucca-Virtus Bologna 45-77 (9-19, 17-36 e 31-63)

BASKET LE MURA LUCCA: Pellegrini, Cappellotto 2, Tintori 3, Treffers 2, Natali 7, Tulonen 4, Parmesani 8, Miccoli 3, Valentino 2, Gilli 4 e Morrison Allenatore: Luca Andreoli

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Pasa 3, Cerè 2, Rocccato, Dojkic 12, Olbis Andrè 18, Zandalasini 14, Orsili 12, Laksa 16 e Cinili Allenatore: Giampiero Ticchi

Si conclude con un piccolo passo indietro il mini ciclo di amichevoli, tre nel giro di quattro giro, per il Gesam Gas e Luce Lucca. Dopo aver affrontato Schio, le biancorosse hanno ricevuto la visita delle vice campionesse d’Italia della Virtus Segafredo Bologna che si sono imposte per 45-77.

Al di là dei carichi di lavoro che stanno svolgendo in queste settimane, le padrone di casa hanno subito il tasso tecnico di una formazione, da un paio di settimane guidata da coach Ticchi, ancora più forte di quella che contese lo scudetto al Famila Wuber Schio nella stagione 2021-2022.

È stato comunque un test utile per il team di Luca Andreoli, privo di Frustaci e Agnew che rientrerà in Italia domani (13 settembre), per capire quali difetti limare in vista dei primi impegni ufficiali. Chiaramente è stata l’occasione per concedere un ampio minutaggio anche alle più giovani del roster al cospetto delle V Nere che, a onore di cronaca, hanno dovuto rinunciare a Del Pero, Rupert e Parker.

La preseason del Basket Le Mura prevede altri due appuntamenti: sabato 17 settembre “ritorno” a Bologna contro la Virtus e giovedì 22 settembre match interno, palla a due fissata alle 19, contro la neopromossa Bruschi San Giovanni Valdarno.