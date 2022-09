Le due giornate del Trofeo Lovari si apriranno con tanti bambini lucchesi in campo impegnati in tornei prima dell’inizio delle partite delle squadre di serie A portando così i giovanissimi del minibasket e del settore giovanile – tutti nati tra il 2011 e il 2013 – a stretto contatto con i campioni, con i quali condivideranno la panchina, un angolo di parquet e il momento del riscaldamento. “Crediamo molto nel potere dell’ispirazione e dell’emulazione che avere vicino dei giocatori professionisti può trasmettere – dice Patrizia Pecchia, presidente degli Amici della Pallacanestro Luca Del Bono onlus -. Per noi quello sarà un momento altamente educativo per tutti i ragazzi, e anche per gli atleti stessi che poi scenderanno in campo per vincere”.

Venerdì (16 settembre) si inizierà alle 15 con il torneo di minibasket per la categoria Aquilotti (nati nel 2012 e 2013) di Lab Lucca, Lucca Skywalkers e Le Spring Lucca. A seguire ci saranno le due semifinali Venezia-Brescia (18,30) e Derthona-Virtus Bologna (21). Sabato (17 settembre) si ripartirà sempre alle 15 con il torneo Esordienti (nati nel 2011) con Lab Lucca, Lucca Skywalkers e Le Spring Lucca. Alle 18,30 invece si scenderà in campo per il terzo posto e alle 21 inizierà la finale.

Sabato sera poi ci sarà spazio per il mondo del Baskin, con i rappresentanti di tutte le formazioni della Toscana che sono stati ufficialmente invitati e saranno presentati nel corso dell’evento.

“Per noi il Trofeo Lovari è il modo di innescare un circuito virtuoso che coinvolge l’intero movimento cestistico locale – prosegue Pecchia -. Tutto l’incasso della manifestazione sarà destinato a progetti di beneficienza e tra il 2015 e il 2019 abbiamo stanziato 21mila euro a sostegno delle famiglie, individuate in base all’Isee, per l’iscrizione dei figli alle squadre di basket. Inoltre aiutiamo il movimento del baskin sostenendo le loro iniziative con un contributo economico. Nell’edizione al femminile del 2021 il ricavato è stato invece girato alle associazioni Centro antiviolenza la Luna e la Cooperativa Margherita e le altre per sostenere la lotta alla violenza di genere. Nel 2019, si è concretizzata poi la possibilità di dotare il Palatagliate di un nuovo parquet altamente performante grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio e del Comune di Lucca che si sono fidati di noi affidandoci il ruolo di capofila del progetto”.

Un’altra iniziativa è stata l’installazione della panchina rossa lo scorso anno all’esterno del Palatagliate come simbolo della lotta alla violenza contro le donne, così come la tradizionale visita delle squadre che tutti gli anni hanno portato regali al reparto di pediatria dell’ospedale San Luca. Una pratica che purtroppo si è dovuto sospendere durante l’emergenza, ma che non ha evitato alla onlus di donare nel 2020 mille euro all’ospedale per sostenere i reparti nel contrasto della pandemia in corso.