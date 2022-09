La grande pallacanestro nazionale torna a Lucca: via al trofeo Lovari

Ultimo giorno di prevendita per la settima edizione del trofeo Carlo Lovari. Da domani (16 settembre) e per due giorni quattro delle migliori formazioni della pallacanestro italiana scenderanno in campo al Palatagliate per contendersi la settima edizione del trofeo che di fatto è l’ultimo appuntamento della preseason prima della Supercoppa.

Si inizia alle 18,30 con Reyer Venezia contro Pallacanestro Brescia, si prosegue alle 21 con Derthona Basket contro Virtus Bologna. Sabato si replicherà agli stessi orari con la finale per il terzo posto e a seguire quella per il titolo finale.

48 ore di pallacanestro in cui Lucca e il Palatagliate saranno al centro della pallacanestro nazionale con la manifestazione che ha anche l’obiettivo di essere una vetrina per l’intero mondo della palla a spicchi cittadina, dal minibasket al baskin, passando per i settori giovanili e le prime squadre. Inoltre l’intero ricavato del torneo sarà destinato a progetti a sostegno della pratica di base della pallacanestro.

Il programma Venerdì 16 settembre: 15-16.30 Torneo Minibasket Aquilotti (Lab Academy, Lucca Skywalkers, Le Mura Spring); 18.30 Reyer Venezia – Pallacanestro Brescia, 21 Derthona Basket – Virtus Bologna; sabato 17 settembre: 15-16.30 Torneo Esordienti (Lab Academy, Lucca Skywalkers, Le Mura Spring), 18.30 finale terzo posto, 21 finale primo posto.

I biglietti Il biglietto per la singola serata costa 15 euro (dà diritto a vedere le due partite) quello per le due serate costa 25 euro e permette di vedere tutte e quattro le partite. Ingresso gratuito per gli Under 16.

Oggi è l’ultimo giorno di prevendita con la possibilità di acquistare i tagliandi alla Ego Wellness (via di Sant’Alessio 1763/H), alla Cremeria Opera (via Gaetano Luporini 951), al Caffè da Fede (via Santa Giustina 7), al Nine di Luca Fontana (via Fillungo 1066/B e via di Picciorana 231). Fino a stasera è possibile prenotare il biglietto inviando un’email a trofeolovari@gmail.com per poi ritirarlo in biglietteria.

Nei due giorni della partita la biglietteria del Palatagliate aprirà alle 16,30.

L’albo d’oro L’albo d’oro recente del torneo è piuttosto prestigioso con squadre che complessivamente hanno vinto 40 scudetti e 8 Euroleghe/Coppe dei campioni. 2015 Pallacanestro Varese – 2016 Pistoia Basket – 2017 Pistoia Basket – 2018 Olimpia Milano – 2019 Olimpia Milano – 2021 Basket Le Mura