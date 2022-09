Sarà Derthona – Venezia la finale del trofeo Lovari dedicato a formazioni di serie A1 di basket e in programma oggi (16 settembre) e domani al Palatagliate. Questo l’esito delle semifinali che si sono giocate nella giornata di oggi.

Ecco come è andata.

Foto 3 di 9

















Germani Brescia – Umana Reyer Venezia 79-83 (17-26, 39-41, 61-63)

GERMANI: Gabriel 9, Tanfoglio, Massinburg 19, Ghidini, Della Valle 3, Caupain Jr 17, Cobbins 9, Odiase 12, Laquintana 6, Cournooh 2, Santi ne, Akele 2. All. Magro

UMANA: Sima 2, Grenger 17, Freeman 9, Bramos 8, Chillo, Parks 13, De Nicolao 3, Brooks 4, Minincleri, Willis 12, Watt 15. All. De Raffaele

ARBITRI: Ursi, Grasso, Bongiorni

E’ la Reyer Venezia ad aggiudicarsi la prima partita del trofeo Lovari superando la Germani Brescia in una gara quasi sempre in controllo in cui però i lombardi sono riusciti ad accorciare nei minuti finali. Brescia parte con Caupain Jr, Della Valle, Cournooh, Odiase e Gabriel, mentre Venezia risponde con Freeman, Granger, Parks, Willis Watt.

L’avvio è in equilibrio con Venezia che cerca molto i propri lunghi e Brescia che prova ad allungare sul 7-2 spinta da Caupain Jr. De Raffaele si affida al time-out e la Reyer esce meglio con Granger piazza il controparziale per il 9-11 che diventa 11-14 e chiude il primo quarto con 12 punti personali, mentre Sima in alley-oop sulla sirena fissa il punteggio sul 26-17. Nel secondo quarto si inizia con una tripla di Caupain Jr ma Granger e Freeman tengono ancora le distanze (35-24) con Odiasi bravo a contrastare nel pitturato. L’ingresso di Massinburg nel finale di quarto (19 punti in 18 minuti per lui) riporta sotto i bresciani che vanno al riposo in contatto sul 41-39.

A uscire meglio dagli spogliatoi è la Reyer Venezia che allunga sul 55-45 ma Brescia ha ancora la forza di impattare fino al 61-61. L’ultimo quarto prosegue sulla stessa falsariga con Venezia che si affida ancora ai lunghi, allunga fino all’80-68 e poi riesce a gestire il rientro di Brescia.

Virtus Segafredo Bologna – Bertram Yachts Derthona Tortona 76-83 dts (2-19, 32-34, 59-56, 73-73)

VIRTUS: Cordinier 10, Belinelli 14, Bako 2, Ruzzier 5, Jaiteh 5, Faldini ne, Gundberg 14, Menalo 2, Mickey 8, Camara, Weems 7, Ojeleye 9. All. Diana

BERTRAM: Christon 15, Errica ne, Candi 6, Tandia ne, Filloy, Severini 8, Harper 18, Daum 22, Cain 10, Radosevic 4, Filoni. All. Ramondino

ARBITRI: Lo Guzzo, Marziali e Grigioni

C’è bisogno di un tempo supplementare per decidere la seconda partita del Lovari. Alla fine a spuntarla è la Bertram Yacht Derthona che riesce a portare a casa l’incontro grazie a una grande solidità difensiva e a un’ottima circolazione della palla. Coach Ramondino parte con Christon, Harper, Filoni, Daum e Cain, coach Diana risponde con Cordinier, Jaiteh, Gundberg, Mickey e Weems. A partire meglio sono i piemontesi che fanno valere un ‘ottima difesa per 0-5 dopo tre minuti per poi aggiornare sul 6-14 e il massimo vantaggio 8-19 con tripla di Harper. Bologna inizia progressivamente a cambiare ritmo. Prima una penetrazione di Menalo, dopo una tripla di tabellone di Ruzzier valgono il 30-36. Aumenta il livello dei contatti e Gundberg accorcia ancora per il 30-29.

La partita prosegue in parità con Cordinier a guidare i bolognesi e a mettere la schiacciata del 38-38 e a rompere il sostanziale equilibrio è una schiacciata di Ojeleye che in tap-in sulla sirena corregge un rimbalzo offensivo. La Virtus si presenta così avanti di tre punti a dieci minuti dalla fine ma a fare la differenza è ancora la difesa di Derthona, mentre le squadre iniziano un botta e risposta dall’arco. Belinelli dà ancora il +3 dall’arco (59-62) e Weems mette un canestro e fallo contro Filoni. I bolognesi allungano sul 61-65 con 7’45” da giocare ma Derthona rimane sempre in partita. Nell’ultimo minuto Severini pareggia dall’arco 70-70 ma Belinelli risponde subito per il +3. A ristabilire la parità è ancora Daum e poi non segna più nessuno. Nel supplementare Derthona è più solida in difesa e continua a macinare gioco. E’ Harper, in backdoor dal lato debole a trasformare un assist di Cain e l’incontro va ai titoli di coda.

Domani alle 18,30 la finale per il terzo posto sarà tra Pallacanestro Brescia e Virtus Bologna mentre alle 21 la Reyer Venezia e Bertram Yacht Derthona giocheranno la finale della settima edizione del Trofeo Carlo Lovari.